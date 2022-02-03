Управляющая компания венчурного фонда Минпромторга и РВК второй раз вложилась в биотех-стартап​

«Юникорн Кэпитал Партнерс» – управляющая компания венчурного фонда «ФармМедИнновации» Минпромторга РФ и РВК, а также англо-шведская фармкомпания AstraZeneca и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложились в компанию «Таргет Медикалс» – резидента «Сколково», разрабатывающую инновационный препарат для лечения резистентной артериальной гипертензии на основе ингибитора альдостеронсинтазы. «Юникорн Кэпитал Партнерс», уже инвестировавшая в другой российский биотех-стартап за время своего существования (с октября 2019 года), выступила в качестве лид-инвестора, РФПИ и AstraZeneca – соинвесторами. Общий размер раунда не раскрывается, однако известно, что по его итогам «Таргет Медикалс» должна быть готова к началу предрегистрационных и клинических испытаний препарата. «Юникорн Кэпитал Партнерс» – управляющая компания венчурного фонда «ФармМедИнновации» Минпромторга РФ и РВК, а также англо-шведская фармкомпания AstraZeneca и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложились в компанию «Таргет Медикалс» – резидента «Сколково», разрабатывающую инновационный препарат для лечения резистентной артериальной гипертензии на основе ингибитора альдостеронсинтазы. «Юникорн Кэпитал Партнерс», уже инвестировавшая в другой российский биотех-стартап за время своего существования (с октября 2019 года), выступила в качестве лид-инвестора, РФПИ и AstraZeneca – соинвесторами. Общий размер раунда не раскрывается, однако известно, что по его итогам «Таргет Медикалс» должна быть готова к началу предрегистрационных и клинических испытаний препарата.

Ожидается, что помимо резистентной гипертензии, разрабатываемый «Таргет Медикалс» препарат можно будет использовать для терапии других болезней, например, хронической сердечной недостаточности и коронарной болезни сердца.

Альдостеронсинтаза – фермент, отвечающий за выработку альдостерона. Этот гормон участвует в регуляции объема циркулирующей крови и артериального давления. В настоящее время препарата, направленного на снижение синтеза альдостерона, не существует.

Согласно клиническим рекомендациям, для терапии артериальной гипертензии у взрослых применяются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (каптоприл, эналаприл, фозиноприл, лизиноприл) и бета-адреноблокаторы (атенолол, бетаксолол) в сочетании с диуретиками.

Компания «Таргет Медикалс», специализирующаяся на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, зарегистрирована в Москве в октябре 2012 года. По данным СПАРК-Интерфакс, 32,6% предприятия принадлежит гражданам Белоруссии – Наталье Струшкевич и Алексею Ключеновичу, занимающему в компании должность гендиректора. По 8,7% с 28 января 2022 года принадлежит РФПИ и «АстраЗенека Фармасьютикалз». Остальные совладельцы не указаны. Убыток компании за 2020 год составил 495 тысяч рублей, выручка не раскрывается.

«Юникорн Кэпитал Партнерс» стала управляющей компанией венчурного фонда «ФармМедИнновации» Минпромторга и РВК в декабре 2019 года. Компания на 45% принадлежит гендиректору Алексею Виноградову, на 30% – ООО «РБВ Менеджмент» (аффилирована с «РусБио Венчурс»), на 15% – Максиму Горбачеву и на 10% – Петру Денисову.

На инвестиции венчурному фонду в 2019–2021 годах выделялось по 1,5 млрд рублей в год. За это время известно об одном опыте вложений «Юникорн Кэпитал Партнерс». В декабре 2020 года компания инвестировала в медицинский IT-стартап с искусственным интеллектом Botkin.AI. «Юникорн Кэпитал Партнерс» стала одним из ведущих инвесторов раунда, по результатам которого было привлечено 160 млн рублей.

Фото: freelance.ru

vademec