Алексей Кедрин сменил Дмитрия Кудлая на посту главы Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС

Новым председателем правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС избран Алексей Кедрин. На этом посту он сменил Дмитрия Кудлая.

На собрании Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) новым председателем правления организации был избран Алексей Кедрин, сообщается на сайте ассоциации.

На этом посту он сменил Дмитрия Кудлая, который руководил ассоциацией с октября 2021 года, работая вице-президентом АО «Генериум». Дмитрий Кудлай остается членом правления ассоциации и займется развитием научно-технологического потенциала фармотрасли. В ноябре 2021 года «ФВ» писал, что заместителем председателя правления ассоциации назначен Филипп Романов, возглавлявший до этого профильный департамент Минздрава.

Алексей Кедрин ранее занимал руководящие должности в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте и компаниях FMCG-рынка.

Новый председатель будет представлять интересы ассоциации в органах государственной власти России и на площадках ЕАЭС.

АФПЕАЭС была зарегистрирована в 2012 году. В нее входят фармацевтические компании-производители: «Активный компонент», «Биокад», «Велфарм», «Генериум», «Герофарм», «Нанолек», «НПО Петровакс Фарм», «НТФФ Полисан», АО «Фармстандарт», «ЦВТ ХимРар».

Фото: facebook.com

Елена Сидорова

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