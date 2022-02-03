FDA выдало вакцине Moderna полное одобрение для взрослых пациентов

FDA выдало полное одобрение вакцине Moderna от COVID-19 для взрослых людей старше 18 лет. Pfizer получила такое разрешение еще в августе прошлого года.

Американский регулятор США полностью одобрил вакцину Moderna от COVID-19 для взрослых пациентов в возрасте 18 лет и старше, об этом сообщается на сайте FDA. Препарат, таким образом, стал второй полностью одобренной вакциной в США.

Вакцина Moderna была разрешена для экстренного использования в США с декабря 2020 года и теперь будет продаваться под торговой маркой Spikevax. Вакцина против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, построенная на той же технологии мРНК, получила полное одобрение в Соединенных Штатах в прошлом году для людей в возрасте 16 лет и старше.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), почти 75 млн человек уже получили вакцину Moderna в Соединенных Штатах.

«Общественность может быть уверена, что Spikevax соответствует высоким стандартам FDA в отношении безопасности, эффективности и качества производства, предъявляемым к любой вакцине, одобренной для использования в США», — говорится в заявлении исполняющей обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок.

Вакцина Moderna разрешена для использования более чем в 70 странах, включая Канаду и регулирующие органы Европейского союза. В июне 2021 года компания запросила разрешение на использование своей вакцины у детей в возрасте от 12 до 17 лет, но FDA пока не приняло решение.

Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech связывают с редкими случаями воспаления сердца, миокардита и перикардита, особенно среди молодых мужчин. Некоторые исследования показали, что вакцина Moderna с большей вероятностью вызывает такие побочные эффекты, чем прививка Pfizer/BioNTech.

В октябре Moderna заявила, что FDA оценивает риск миокардита после вакцинации и что выдача разрешения вакцины для подростков пока откладывается.

Николай Соколов

pharmvestnik