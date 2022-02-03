Центр лекобеспечения закупит два препарата по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов на основе моноклональных антител тоцилизумаб и адалимумаб.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

—Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл и/или 20 мг/мл, 20 мл

Начальная цена: 274 012 323,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 04.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 08.02.2022.

Этот препарат зарегистрирован в России компанией F. Hoffmann-La Roche Ltd под торговым названием «Актемра».

— Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл и/или 40 мг/ 0,4 мл

Начальная цена: 11 338 820,64 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 09.02.2022.

Этот препарат зарегистрирован в России под торговыми наименованиями «Далибра» (ЗАО «Биокад») и «Хумира» (ООО «ЭббВи»).

Елена Сидорова

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