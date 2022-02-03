Два члена совета директоров Biogen покинут компанию на фоне проблем с запуском Aduhelm

Два члена совета директоров компании Biogen уходят в отставку, аналогичное решение принял в ноябре глава отдела разработок Альфред Сандрок. На фоне этого компания пытается увеличить количество потенциальных получателей терапии нового препарата Aduhelm, который критиковали эксперты индустрии.

Два члена совета директоров компании Biogen, Нэнси Лиминг и Брайан Познер, уйдут из совета директоров компании 3 февраля. Это случится, когда Biogen проведет свое ежегодное собрание акционеров, сообщает издание FiercePharma.

Они оба вошли в совет директоров в 2008 году. Лиминг ранее была главным исполнительным директором и президентом страховой компании Tufts Health Plan, а Познер — частный инвестор, а также основатель и управляющий партнер консалтинговой фирмы Point Rider Group.

«Biogen пошел на пользу богатый опыт Нэнси в качестве лидера в сфере страхования и ее понимание рынка возмещения расходов на охрану здоровья и рынка плательщиков, — заявил председатель правления компании Стелиос Пападопулос. — Мы полагались на значительный управленческий и финансовый опыт Брайана в сочетании с его приверженностью принципам устойчивого развития».

Компания не сообщила, почему уходят Познер и Лиминг. Недавно «ФВ» сообщал, что глава отдела исследований и разработок Альфред Сандрок также оставит свой пост после 23 лет работы в компании.

На фоне смены руководства Biogen пытается доказать эффективность нового препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера, который получил спорные отзывы экспертов. На прошлой неделе компания заявила, что готовится к постмаркетинговому исследованию средства, которое должно пролить больше света на его клинические преимущества.

Это испытание может также помочь преобразовать ускоренное одобрение Aduhelm, которое препарат получил в прошлом году, в полное, а также расширить количество потенциальных получателей терапии. В нынешних условиях Aduhelm приносит компании всего несколько миллионов долл. дохода, и Biogen даже планировала уволить до 1000 сотрудников, чтобы сэкономить средства.

Николай Соколов

pharmvestnik