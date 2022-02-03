После публикации новых данных об эффективности «Спутника V» Минздрав представил другой документ

После размещения изменений к инструкции для вакцины «Спутник V» от 31 января документ временно исчез из Государственного реестра лекарственных средств. На следующий день документ снова стал доступен, но уже в другой редакции. Изменения, в частности, касались эффективности вакцины. В Минздраве «ФВ» пояснили, что произошедшее было «следствием технической ошибки».

В Государственном реестре лекарственных средств накануне появились изменения к инструкции на иммунобиологический препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Изменения были внесены 31 января 2022 года, однако после того, как СМИ опубликовали эти данные, документ был заменен на другой, с таким же номером ведомости. Обе версии документа (есть в распоряжении «ФВ») подписаны А.Л. Гинцбургом 28 января 2022 года.

Ранее в ведомости изменений было сказано, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 70,5%. В новой версии, которая появилась на сайте 02.02.2022 года, указывается, что «по результатам III фазы клинического исследования эффективность равна 91% для дикого штамма (Ухань), а по результатам, полученным через полгода в условиях доминирования штамма «Дельта», – 70,5%».

Также в инструкцию добавлено, что эффективность вакцины в отношении среднетяжелых и очень тяжелых случаев превышает 88%. Приведены данные применения «Спутника V» за рубежом. В частности, в Венгрии на ноябрь 2021 года у 820,6 тыс. вакцинированных эффективность препарата составила 85,7%, а эффективность против смерти, связанной с COVID-19, варьировала от 95,4 до 100%, причем в разных возрастных когортах.

«Публикация ранее некорректной редакции изменений в инструкцию была следствием технической ошибки. Она оперативно устранена», — пояснили «ФВ» в пресс-службе Минздрава.

Вероника Догузова

Маргарита Грошева

pharmvestnik