«Биннофарм Групп» начала поставки фавипиравира, произведенного Glenmark в Индии

«Биннофарм Групп» поставила на российский рынок первую партию Фавипиравира, применяемого в борьбе с COVID-19. Этот препарат компания Glenmark Pharmaceuticals выпускает для «Биннофарм Групп» в Индии по контракту. Индийский фавипиравир сегодня – самый дешевый на российском рынке. «Биннофарм Групп» начала работы по локализации препарата в России. «Биннофарм Групп» поставила на российский рынок первую партию Фавипиравира, применяемого в борьбе с COVID-19. Этот препарат компания Glenmark Pharmaceuticals выпускает для «Биннофарм Групп» в Индии по контракту. Индийский фавипиравир сегодня – самый дешевый на российском рынке. «Биннофарм Групп» начала работы по локализации препарата в России.

Информация об объеме поставленной партии не сообщается.

«Алиум», одна из компаний «Биннофарм Групп», получила регудостоверение на Фавипиравир с тем же МНН в сентябре 2021 года.

В январе 2021 года «Биннофарм Групп» заключила соглашение с Glenmark. Поставки препарата индийского производства тоже были заложены в договоренности, но параллельно «Биннофарм Групп» собиралась заняться локализацией препарата на заводах «Алиум» в Оболенском (Московская область) и «Биоком» в Ставрополе. Сейчас генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов утверждает, что «прорабатывается возможность» локализовать производство препарата на заводе в Оболенске. В регудостоверении на Фавипиравир Glenmark указан как единственный производитель препарата.

Glenmark до соглашения с «Биннофарм Групп» пыталась зарегистрировать препарат самостоятельно, но РУ так и не было получено.

Фавипиравир от Glenmark, зарегистрированный на «Алиум», стал шестым препаратом с этим МНН. До этого противовирусное средство зарегистрировали «Кромис» («ХимРар» с РФПИ), «Р-Фарм», «Промомед», «Фармасинтез», «Нанолек».

Предельная цена упаковки Фавипиравира (34 штуки) была зарегистрирована на уровне 1,24 тысячи рублей без НДС. Цена за упаковку (40 штук) первого зарегистрированного препарата с фавипиравиром – Арепливира от «Кромиса» – 4 тысячи рублей без НДС.

В Индии препарат Glenmark с фавипиравиром называется FabiFlu. Там он с июня 2020 года одобрен для лечения COVID-19 в легкой и средней формах. Сначала препарат стоил 103 рупии за таблетку (103 рубля по актуальному курсу), а в июле цена была снижена до 75 рупий (75 рублей).

Фавипиравир входит в рекомендации Минздрава РФ по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции.