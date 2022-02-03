Названы претенденты на покупку подразделения Novartis Sandoz

Инвестиционные группы Blackstone и Carlyle могут стать покупателями дженерикового подразделения Novartis Sandoz. По данным Bloomberg, они готовы предложить 25 млрд долл.

Инвестиционные группы Blackstone и Carlyle могут сформировать совместное предложение по покупке дженерикового подразделения Novartis Sandoz, сообщает FiercePharma со ссылкой на Bloomberg. По данным издания, сумма сделки может составить 25 млрд долл. Также покупку рассматривают Advent International, Hellman & Friedman и KKR & Co.

Sandoz — это крупная компания и для инвесторов логичным шагом будет объединить усилия, пишет Bloomberg. Однако на столь раннем этапе неизвестно, будут ли они вообще это делать и насколько они заинтересованы в покупке.

Издание отмечает, что частные инвестиционные компании нередко объединяются для совершения крупных приобретений. Например, в июне Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman договорились о покупке компании Medline Industries, занимающейся поставками медицинских товаров, за 30 млрд долл. В ноябре Hellman & Friedman также заключила партнерское соглашение с Bain Capital, чтобы приобрести медицинскую ИТ-компания Athenahealth за 17 млрд долл.

О том, что Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения, которое занимается выпуском дженериковых препаратов, стало известно в октябре прошлого года. Среди причин называются высокая конкуренция на рынке и падение прибыли.

Ранее Sandoz уже вызвала некоторый интерес у покупателей. В ноябре немецкая газета Handelsblatt сообщила, что шведская инвестиционная группа EQT и немецкая семья Штрюнгманов обдумывают покупку подразделения Novartis за 21,6 млрд долл. Интересно, что близнецы Штрюнгман Томас и Андреас в 2005 году продали Novartis производителя дженериков Hexal. Они также находятся в числе основных инвесторов компании BioNTech.

В том же месяце генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан подтвердил возникший на рынке интерес к Sandoz. «Поступали различные запросы на дополнительную информацию, но никаких конкретных предложений», — рассказал он немецкому журналу WirtschaftsWoche.

Николай Соколов

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