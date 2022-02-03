Заключены контракты на экспорт более 50 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Производители вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» заключили с зарубежными компаниями соглашения и контракты на поставку за границу более 50 миллионов доз препарата. Об этом журналистам сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора, который разработал препарат.

«В настоящее время между производителями вакцины «ЭпиВакКорона» и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объемом более 50 миллионов доз», – гласит сообщение.

Как стало известно ранее, «Вектор» в феврале ожидает от Минздрава РФ заказ на производство «ЭпиВакКороны».

Минздрав продлил срок годности вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» до девяти и десяти месяцев в зависимости от производственной площадки.

Вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор» Роспотребнадзора. Минздрав России зарегистрировал препарат 13 октября 2020 года. По данным центра, в 2021 году в гражданский оборот ввели почти 6,5 миллиона комплектов вакцины.

«Вектор» на прошлой неделе ответил на выводы об отрицательной эффективности «ЭпиВакКороны».

gxpnews