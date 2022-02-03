Россия в 2021 году экспортировала вакцины почти на 1,4 миллиарда долларов

По итогам января-ноября 2021 года Россия поставила за рубеж около 675 тонн вакцин общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов. Об этом РИА Новости сообщила руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксения Банникова, сославшись на данные Федеральной таможенной службы.

В 2020 году было экспортировано 175,1 тонны вакцин стоимостью 70,9 миллиона долларов.

«По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2021 года поставки прочих вакцин для людей (код ТН ВЭД 3002 2000 09) за рубеж составили около 675 тонн суммарной стоимостью 1,36 миллиарда долларов США. При этом за пять месяцев (июль-ноябрь) второй половины 2021 года объем поставок за рубеж практически в два раза превысил объемы первого полугодия 2021 года (прирост составил 78% в стоимостном выражении и около 2,1 раза – в натуральном)», – рассказала Банникова.

По ее словам, в прошлом году основные поставки вакцин осуществлялись в страны Азии, Южной Америки и Африки.

Как отметила Ксения Банникова, в целом можно ожидать дальнейшего роста спроса на российские вакцины за рубежом из-за продолжающейся вакцинации населения всех стран в пандемию коронавирусной инфекции.

Как стало известно ранее, Россия вошла в пятерку лидеров по экспорту вакцин от COVID-19.

Производители вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заключили с зарубежными компаниями соглашения и контракты на поставку за границу более 50 миллионов доз препарата.

В 2024 году объем экспорта лекарств и медизделий вырастет до 180 миллиардов рублей.

gxpnews