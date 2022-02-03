«Вертекс» сообщила о расширении производства и лабораторий в фармкомплексе

С 2021 года фармацевтическая компания «Вертекс» поочередно запускает новые участки на производстве, а также открыла новые аналитические лаборатории службы качества. Суммарные инвестиции в развитие фармкомплекса в 2021 и 2022 годах компания оценивает в размере порядка одного миллиарда рублей. Больше половины этого значения приходится на оборудование, главным образом производственное, затраты на которое составляют около 385 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая сумма инвестиций в фармкомплекс на конец 2021 года приблизилась к 8,5 миллиарда рублей за весь период реализации проекта с 2012 года. В него в том числе входят проектирование, строительство объекта в три этапа, оснащение помещений разного назначения, запуск производства и модернизация.

«Вертекс» продолжает осваивать инновационно-производственный комплекс в Петербурге. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта общей площадью 56,5 тысячи квадратных метров компания получила в конце 2019 года – тогда к нему прибавилась третья очередь.

«Мы строили фармкомплекс «на вырост» с учетом развития компании, роста ассортимента и объема производства. Основная часть первой (с 2015 года) и второй очередей задействованы, но еще есть потенциал для дальнейшего расширения подразделений в зависимости от потребностей», – отметил генеральный директор фармацевтической компании «Вертекс» Георгий Побелянский.

Общая площадь новых помещений разных видов в 2021 и 2022 году составляет порядка 2650 квадратных метров. Часть новых подразделений уже работает. Запуск остальных планируется в этом году. Всего к периоду с 2021 по 2022 год относятся три производственных участка, цех опытно-промышленной отработки и помещения служб качества и его управления, включая аналитические лаборатории отдела контроля качества.

Осенью 2021 года компания начала промышленный выпуск на новом участке гормональных лекарств, ассортимент включает три позиции двух препаратов. По планам, на первом этапе объем выпуска участка составит более 320 тысяч упаковок лекарств в год. Его максимальная расчетная мощность – до 900 тысяч упаковок в год. На первое полугодие 2022 года запланирован старт опытной отработки тестовых серий, а затем и промышленный выпуск препарата в двух дозировках на новом участке шипучих таблеток. Препарат в такой лекарственной форме компания будет выпускать впервые. Общая площадь двух участков превышает 350 квадратных метров и включает две производственные линии для выпуска дженерических лекарств – брендированных и с международным непатентованным наименованием (МНН).

В ноябре прошлого года на третьем этаже здания третьей очереди фармкомплекса «Вертекс» задействовал новую площадь около 1100 квадратных метров. Порядка 500 квадратных метров заняли подразделения службы управления качеством, включая офис на 49 рабочих мест, которые перенесли из здания первой очереди. На остальной части расположились новые помещения аналитической лаборатории отдела контроля качества, а также технические и вспомогательные помещения. Новые лабораторные ресурсы нужны главным образом для реализации перехода компании на правила Евразийского экономического союза. До конца 2025 года фармпроизводителям стран-участниц ЕАЭС нужно привести в соответствие с требованиями союза досье препаратов, которые были зарегистрированы по национальным правилам.

На второе полугодие 2022 года намечено оснащение нового цеха опытно-промышленной отработки площадью порядка 1200 квадратных метров, который необходим для развития портфеля. По планам, его площадь почти в шесть раз превысит нынешний участок малых серий. Компания также рассчитывает запустить участок по выпуску суппозиториев.

gxpnews