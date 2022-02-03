Две инвесткомпании хотят совместно купить дженериковое подразделение Novartis за $25 млрд

Частные инвесткомпании Blackstone и Carlyle Group обсуждают возможность подачи совместного предложения по покупке Sandoz – дженерикового подразделения швейцарской Novartis. Стоимость компании может быть оценена в $25 млрд, и эта сделка может стать одной из крупнейших в истории рынка. Частные инвесткомпании Blackstone и Carlyle Group обсуждают возможность подачи совместного предложения по покупке Sandoz – дженерикового подразделения швейцарской Novartis. Стоимость компании может быть оценена в $25 млрд, и эта сделка может стать одной из крупнейших в истории рынка.

Также предложение о покупке Sandoz рассматривают инвесткомпании Advent International, Hellman & Friedman и инвестиционный фонд KKR & Co, сообщили источники Bloomberg. Они могут стать партнерами Blackstone и Carlyle Group, учитывая масштаб сделки. По словам источников, бизнес Sandoz оценивают также немецкий фармпроизводитель Stada, инвесткомпании Cinven и Bain Capital.

О возможности продать Sandoz компания Novartis заявила в октябре 2021 года. В ноябре 2021 года источники газеты Handelsblatt сообщали, что Sandoz планируют приобрести шведская инвестгруппа EQT и акционеры немецкой BioNTech – братья Томас и Андреас Штрюнгманы. Тогда Sandoz оценивалась в более чем 20 млрд швейцарских франков ($21,5 млрд).

Источники Bloomberg утверждают, что обсуждение сделки находится на ранней стадии. Novartis еще не определилась, будет ли она продавать Sandoz или отделять подразделение из состава группы.

Как сообщал Reuters, среди компаний, специализирующихся на производстве дженериков, лидирует Viatris, созданная в результате слияния Mylan и подразделения Pfizer. Прогнозная выручка Viatris в 2021 году – $17,7-17,9 млрд. Далее следуют Teva ($16,7 млрд за 2020 год) и Sandoz ($9,7 млрд).

Продажи Sandoz составляют около 20% от общей выручки группы Novartis. Конкуренция на рынке дженериков усиливается, от этого страдают операционные результаты подразделения, особенно в США, объясняли в Novartis.