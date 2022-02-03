Минздрав пропишет правила дистанционного назначения лекарств во время пандемии

Правительство РФ вписало во временные правила оказания медпомощи в условиях пандемии возможность назначать лекарства и выдавать больничные листы дистанционно. Порядок выдачи документов в ближайшее время должен утвердить Минздрав. Схему уже начали реализовывать в Москве – с 28 января в столице появилась возможность ставить диагнозы ОРВИ и COVID-19 удаленно, поскольку поликлиники не справляются с наплывом пациентов. Правительство РФ вписало во временные правила оказания медпомощи в условиях пандемии возможность назначать лекарства и выдавать больничные листы дистанционно. Порядок выдачи документов в ближайшее время должен утвердить Минздрав. Схему уже начали реализовывать в Москве – с 28 января в столице появилась возможность ставить диагнозы ОРВИ и COVID-19 удаленно, поскольку поликлиники не справляются с наплывом пациентов.

Изменения внесены в постановление №973 «Об особенностях организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих» от 2 июля 2020 года.

Ранее тот же документ предписывал, что во время эпидемии COVID-19 электронный рецепт выдается исключительно при коррекции уже назначенного очно лечения.

До сих пор федеральные законы не позволяли назначать лечение и ставить диагноз без личного участия врача и пациента. Это возможно при введении экспериментального правового режима, но пока инициатива не реализована. В середине 2020 года в Правительстве РФ намеревались внести поправки в №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья», которые бы расширили возможности телемедицины в пандемию, но проект не прошел дальше рассмотрения в Госдуме РФ.

Распространение штамма «омикрон», начавшееся в России в конце 2021 года, и особенности течения этого варианта COVID-19 спровоцировали избыточную нагрузку на амбулаторное звено. За последние сутки выявлено 141,9 тысячи новых случая COVID-19 (для сравнения – в середине ноября 2021 года этот показатель находился на уровне 40 тысяч случаев). Количество госпитализаций при этом относительно невысокое и продолжает сокращаться: осенью на пике заболеваемости в стационар направлялись 22% от числа заразившихся, по данным на конец января, – лишь 5,4%.

Для обработки поступающих от граждан вызовов были усилены кол-центры, а Минздрав РФ выпустил специальную памятку, в которой указана возможность дистанционной консультации. Мэрия и Департамент здравоохранения Москвы пошли на опережение и с 28 января ввели дистанционное оформление больных с легким течением COVID-19 или с симптомами ОРВИ. По приказу ДЗМ врач может поставить диагноз, выписать рецепт на лекарства и назначить терапию по телефону, причем больничный лист открывается и закрывается автоматически.