Фармкомпании выплатят $590 млн коренным жителям США, пострадавшим из-за опиоидного кризиса

Представители коренных народов США получат $590 млн от Johnson & Johnson (J&J) и еще трех крупнейших дистрибьюторов лекарств – McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen. Средства направлены на урегулирование исков о причастности фармкомпаний к опиоидному кризису в США. Индейские племена сильно пострадали от наркотической зависимости и высокой смертности в период опиоидной эпидемии. Вместе с предыдущим соглашением с дистрибьюторами опиоидов размер компенсации коренным американцам достигнет $665 млн. Представители коренных народов США получат $590 млн от Johnson & Johnson (J&J) и еще трех крупнейших дистрибьюторов лекарств – McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen. Средства направлены на урегулирование исков о причастности фармкомпаний к опиоидному кризису в США. Индейские племена сильно пострадали от наркотической зависимости и высокой смертности в период опиоидной эпидемии. Вместе с предыдущим соглашением с дистрибьюторами опиоидов размер компенсации коренным американцам достигнет $665 млн.

По условиям соглашения McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen выплатят коренным американцам $440 млн в течение семи лет, J&J – $150 млн в течение двух лет. Примерно 15% от общей суммы пойдут на оплату юридических услуг и другие судебные издержки, но основная часть будет направлена ​​на программы лечения и профилактики наркотической зависимости.

Представители 175 племен коренных индейцев подписали соглашение с фармкомпаниями. Однако отмечается, что компенсацию получат и те племена, которые не подавали исковые заявление против американских компаний, так как численность населения племен сильно варьируется (от 400 тысяч человек до совсем незначительного числа людей). По данным переписи населения за 2018 год, 6,8 млн человек идентифицируют себя как коренные американцы или коренные жители Аляски, что составляет 2,1% населения Америки.

В 2016 году в штате Южная Дакота, где проживает племя оглала-лакота, уровень смертности из-за опиоидов составил 21 человек на 100 тысяч, что превысило средний показатель по штату более чем в два раза. Также существует исследование, согласно которому у беременных женщин из числа коренных индейцев в 8,7 раза чаще, чем у беременных женщин из других демографических групп диагностируется опиоидная зависимость.

Осенью 2021 года McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen и народ чероки заключили соглашение на $75 млн, также призванное урегулировать иски о причастности компаний к разжиганию опиоидного кризиса. Таким образом, в общей сложности J&J, McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen выплатят индейским племенам компенсацию в размере $665 млн.

С 1999 года опиоидный кризис в США унес жизни около 500 тысяч человек. В 2019 году на урегулирование дел о причастности к кризису Teva потратила $85 млн, Purdue Pharma – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – $1,4 млрд – направила Reckitt Benckiser. В этом же году суд штата Оклахома обвинил J&J в недобросовестном маркетинге обезболивающих и обязал выплатить $572,1 млн. В июне 2021 года J&J заключила соглашение с властями штата Нью-Йорк, согласно которому компания выплатит Нью-Йорку до $263 млн в качестве компенсации последствий опиоидного кризиса.

В августе 2020 года несколько американских штатов заявили о намерении взыскать $2,2 трлн с Purdue Pharma. По их данным, компания способствовала опиоидному кризису, навязывая врачам и пациентам рецептурный OxyContin, не предупреждая о рисках его применения. Штаты Калифорния и Нью-Йорк потребовали от Purdue $192 млрд и $165 млрд соответственно. В конце октября 2020 года Purdue Pharma пообещала выплатить $2,775 млрд истцам, $225 млн – федеральному правительству, а также покрыть различные неустойки по урегулированию исков. Кроме того, компания обязывалась выплатить штрафы на сумму более $3,5 млрд.

Позже Purdue Pharma призналась в мошенничестве с участием официальных лиц США, выплате незаконных вознаграждений врачам и продавцу электронных медицинских записей и согласилась выплатить $8,3 млрд в качестве уголовно-гражданского наказания для урегулирования расследований Министерства юстиции США. В июле 2021 года Purdue Pharma договорилась о выплате 15 штатам компенсации в размере $4,5 млрд в обмен на пожизненный иммунитет от гражданской ответственности за свою роль в опиоидном кризисе. В этом же месяце генеральные прокуроры 15 штатов обнародовали соглашение с причастными к опиоидному кризису McKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen и J&J – компании выплатят территориям в общей сложности $26 млрд. В начале сентября 2021 года суд США по делам о банкротстве одобрил план банкротства Purdue Pharma, более 95% кредиторов проголосовали за его утверждение.

В начале ноября 2021 года суд впервые отклонил иски территорий о том, что компании – производители обезболивающих должны понести ответственность за последствия опиоидного кризиса в США. Верховный суд города Санта-Ана в Калифорнии решил, что J&J, Teva, Endo International, Allergan и AbbVie не причастны к разжиганию опиоидного кризиса. Таким образом, не были поддержаны иски на общую сумму компенсации $50 млрд, которые подавали четыре города, расположенные в Калифорнии (Санта-Клара, Лос-Анджелес, Окленд и Ориндж) и обвиняющие компании в намеренной рекламе своих обезболивающих препаратов. Затем Верховный суд Оклахомы отменил решение суда низшей инстанции о взыскании с J&J $465 млн, которые компания должна была выплатить штату за свою причастность к разжиганию опиоидного кризиса.

В конце ноября 2021 года Федеральный суд Кливленда (штат Огайо) впервые признал аптечные сети CVS, Walgreens и аптечное подразделение Walmart причастными к опиоидному кризису в США, ранее к ответственности привлекались только фармкомпании. Ущерб, нанесенный аптечными сетями жителям округов Лейк и Трамулл штата Огайо, суд оценил более чем в $1 млрд для каждого.