«Полисан» получил разрешение на производство «Спутника Лайт»

Петербургская научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» получила разрешение на производство вакцины «Спутник Лайт». Завод стал десятой площадкой для производства препарата. Несмотря на то, что разрешение опубликовано только сейчас, «Спутник Лайт» на данной площадке производят с сентября 2021 года.

Информация о производственной площадке «Полисан» содержится в новой инструкции на препарат, изменения внесены 31 января 2022 года. Документ размещен в Госреестре лекарственных средств. Завод «Полисан» стал десятым в числе площадок, занимающихся производством «Спутника Лайт». Согласно данным ГРЛС, вакцину также могут выпускать: «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», «Фармацевтическая фирма «Лекко» (2 площадки), «БиоИнтегратор», «Фармстандарт-УфаВИТА», «Медгамал» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

В сентябре стало известно о том, что «Полисан» запустил производство вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», но при этом в инструкции, размещенной на сайте ГРЛС, он не указан как производитель данных вакцин. В инструкции к вакцине «Спутник V» на данный момент «Полисан» все также не указан в списке производителей.

Вероника Догузова

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