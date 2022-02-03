Бориса Шпигеля госпитализировали из СИЗО в кардиологический центр

Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче крупной взятки, госпитализирован из СИЗО в кардиоцентр. Ранее защита Шпигеля не единожды заявляла о наличии у него заболеваний, противоречащих содержанию под стражей.

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель экстренно госпитализирован из СИЗО «Матросская Тишина» в кардиологический центр имена Чазова, пишет Business FM со ссылкой на адвоката бизнесмена Викторию Бурковскую.

«Шпигеля увезли в экстренную кардиохирургию Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦ кардиологии) Министерства здравоохранения Российской Федерации», — сказала Бурковская. По ее словам, данная информация получена защитой от врачей больницы «Матросской Тишины».

Адвокаты Шпигеля не единожды заявляли о наличии у бизнесмена заболеваний, противоречащих содержанию под стражей. Многочисленные врачебные заключения, представленные во время заседаний, не убедили ни суд, ни медицинскую комиссию, которая проводила освидетельствование Шпигеля. Комиссия сочла его пребывание в СИЗО возможным.

Основателя «Биотэка» задержали в ночь на 21 марта прошлого года. Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в виде часов за 5,7 млн руб., автомобиля Mercedes-Benz V250D (позднее исключено из дела) и денежной суммы в размере 20 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества.

Борис Шпигель не признает вину, а уголовное дело связывает с переделом фармацевтического рынка.

Фото: Басманный суд Москвы

Руслан Мавлиханов

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