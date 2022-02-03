GSK урегулирует патентный спор с Gilead и получит 1,25 млрд долл.

Британская GlaxoSmithKline получит 1,25 млрд долл. от Gilead Sciences в рамках патентного урегулирования между ее подразделением по лекарствам от ВИЧ ViiV Healthcare и американским производителем. Судебная тяжба касается антиретровирусного препарата Gilead «Биктарви», пишет Reuters.

Средство используется для лечения вируса, вызывающего СПИД и представляет собой трехкомпонентную терапию. В 2018 году GSK заявила, что «Биктарви» нарушает права на долутегравир и другие подобные соединения, которые выпускает ее подразделение ViiV Healthcare.

Препараты против ВИЧ от ViiV, которой также владеют Pfizer и японская Shionogi, составляют важную частью портфолио GSK и основную надежду компании на будущие продажи, поскольку компания готовится выделить из своего состава подразделение потребительского здравоохранения.

Ожидается, что выплата будет произведена в I квартале этого года, об этом говорится в сообщении GSK. Gilead также будет выплачивать 3% роялти до 2027 года с продаж «Биктарви» и будущих продаж в США любого продукта, содержащего его основной компонент.

«Биктарви» от Gilead представляет собой значительную конкуренцию для препаратов ViiV, пишет Reuters. Это один из самых продаваемых препаратов Gilead, в 2021 году на рынке США он принес компании 7,05 млрд долл.

Совокупные продажи «Биктарви» в США до 2027 года могут достигнуть примерно 50 млрд долл., пишут аналитики Jefferies. Они добавляют, что в целом ViiV может получить роялти в размере примерно в 2 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik