Ассоциация индустрии товаров для здоровья и Нацмедпалата подписали меморандум о взаимопонимании

Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль подписали меморандум о взаимопонимании. Среди первоочередных задач – разработка рекомендаций для врачей и фармацевтов по обеспечению пациентов информацией о рациональном использовании безрецептурных лекарств.

Ассоциация индустрии товаров для здоровья и Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» подписали меморандум о взаимопонимании. Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль договорились, что в первую очередь организации будут проводить совместную работу над рекомендациями для врачей и фармацевтов по обеспечению пациентов информацией о рациональном использовании безрецептурных лекарств и потребительских медизделий.

Кроме того, планируется работать над совершенствованием законодательной базы в сфере здравоохранения и обращения лекарств, а также над внедрением квалифицированного фармацевтического консультирования.

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