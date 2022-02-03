Минфин РФ не компенсирует Минздраву Башкирии средства, потраченные на орфанный препарат для ребенка-инвалида

Арбитражный суд Уральского округа 28 января рассмотрел кассационную жалобу Минфина РФ и постановил отменить решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2021 года. Тогда суд постановил, что ведомство должно компенсировать Минздраву Башкирии часть средств (18,3 млн рублей), потраченных на приобретение не зарегистрированного в РФ орфанного препарата Бринейра (церлипоназа альфа) от BioMarin для несовершеннолетнего Эмиля Альмухаметова из Уфы с болезнью Баттена. Арбитражный суд Уральского округа 28 января рассмотрел кассационную жалобу Минфина РФ и постановил отменить решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2021 года. Тогда суд постановил, что ведомство должно компенсировать Минздраву Башкирии часть средств (18,3 млн рублей), потраченных на приобретение не зарегистрированного в РФ орфанного препарата Бринейра (церлипоназа альфа) от BioMarin для несовершеннолетнего Эмиля Альмухаметова из Уфы с болезнью Баттена.

В кассационной жалобе Минфин РФ указывал на несоответствие выводов апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и просил оставить в силе решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 5 июля 2021 года (первая инстанция). В Минфине настаивали на том, что Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не в полной мере исследовал вопрос обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами.

Ссылаясь на федеральное законодательство, программу госгарантий и нормативные акты Республики Башкортостан, Минфин отметил, что обеспечение детей-инвалидов препаратами, не входящими в «Перечень-24» или ЖНВЛП, по медицинским показаниям и по решениям врачебной комиссии должно производиться за счет регионального бюджета. Арбитражный суд Уральского округа согласился с доводами Минфина РФ.

В 2017 году консилиум врачей Российской детской клинической больницы Минздрава РФ назначил Эмилю Альмухаметову препарат Бринейра, являющийся в настоящее время единственной в мире возможной терапией болезни Баттена (досье на регистрацию препарата в России было подано в сентябре 2019 года). В связи с тем, что Минздрав Башкирии не спешил закупать препарат, родители мальчика обратились в Кировский районный суд Уфы, который в 2018 году обязал ведомство сделать это. В общей сложности в 2019-2020 годах региональный Минздрав потратил на закупку 54,1 млн рублей. Стоимость одной упаковки лекарственного средства составляет 2,9 млн рублей.

В марте 2020 года региональный Минздрав обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с целью взыскать потраченные на препарат средства с РФ, но суд не удовлетворил исковые требования, сославшись на то, что Бринейры нет ни в перечне ЖНВЛП, ни в перечне назначаемых по решению врачебной комиссии лекарственных средств (приказ Минздрава РФ №665). В связи с этим, указали в суде, ФЗ-178 «О государственной социальной помощи», предписывавший обеспечивать детей-инвалидов препаратами в пределах лекарственных перечней, в данном случае неприменим. Зато постановление Правительства РФ №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» предписывает обеспечивать инвалидов всеми препаратами в амбулаторных условиях бесплатно за счет регионального бюджета.

Минздрав республики решил оспорить решение суда. В сентябре 2021 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону истца, но удовлетворил его требования не в полном объеме, так как часть средств ведомству уже была компенсирована из резервного фонда правительства региона. Суд постановил вернуть Минздраву только 18,3 млн рублей, подчеркнув, что постановление Правительства РФ №890 носит рекомендательный характер и не является обязанностью региона.