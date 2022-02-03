Университет Джона Хопкинса: локдауны из-за COVID-19 бесполезны

Исследователи из Университета Джона Хопкинса провели метаанализ эффективности локдаунов в странах Европы и США, которые вводились весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выяснилось, что такие карантинные меры помогли снизить смертность только на 0,2%, но привели к «огромным экономическим и социальным издержкам». Ученые считают, что практика объявления локдаунов необоснованна и «должна быть отвергнута как инструмент политики в отношении пандемии». Исследователи из Университета Джона Хопкинса провели метаанализ эффективности локдаунов в странах Европы и США, которые вводились весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выяснилось, что такие карантинные меры помогли снизить смертность только на 0,2%, но привели к «огромным экономическим и социальным издержкам». Ученые считают, что практика объявления локдаунов необоснованна и «должна быть отвергнута как инструмент политики в отношении пандемии».

Режим самоизоляции также не привел к значительному уменьшению смертности от COVID-19 – этот показатель, согласно исследованию, составил 2,9%. Закрытие границ, школ и ограничение массовых собраний почти не оказали влияния на уровень смертности. Небольшой эффект в снижении показателей (10,6%) отмечен только при закрытии баров и других предприятий, функционирование которых не является первоочередным.

«Использование самоизоляции является уникальной особенностью пандемии COVID-19. Локдаун на начальном этапе пандемии имел разрушительные последствия – снижение экономической активности, рост безработицы, сокращение школьного образования, возникновение политических беспорядков, увеличение домашнего насилия», – говорится в исследовании.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в период с мая 2020 года по апрель 2021 года в США было зарегистрировано более 100 тысяч смертей от передозировки наркотиками, что на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (78 тысяч смертей). В Национальной комиссии по COVID-19 и уголовному правосудию подсчитали, что после введения локдауна количество случаев домашнего насилия в США увеличилось на 8,1%. Кроме того, уровень безработицы в апреле 2020 года достиг пика по стране – 14,8%.

«Такой стандартный расчет «затрат» и «выгод» приводит к убедительному выводу: локдауны должны быть отвергнуты как инструмент политики в отношении пандемии», – отмечают в Университете Джона Хопкинса.

Кроме того, по мнению специалистов, даже если локдаун успешно снизит распространение COVID-19 на начальном этапе, поведенческая реакция населения может полностью «нейтрализовать эффект». В случае если закрытие баров и ресторанов повлияет на снижение количества заражений, граждане постепенно начнут пренебрегать необходимыми профилактическими мерами – социальным дистанцированием и повышенным вниманием к гигиене. Это, как считают исследователи, неизбежно приведет к скорому увеличению новых случаев инфицирования.

В России впервые локдаун был объявлен с 1 апреля 2020 года. Тогда президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране введут режим нерабочих дней. Затем он несколько раз продлевался и в итоге был завершен 12 мая. По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы населения, по оценкам Росстата, упали на 3,5%. Уровень бедности вырос до 12,8%, а число малоимущих увеличилось на 1,2 млн человек.

В конце октября – начале ноября 2021 года была введена очередная нерабочая неделя. Тогда министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что введение локдауна поспособствовало улучшению эпидемиологической ситуации. «Несомненно, это снижение обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию», – отмечал Мурашко.