FDA одобрило первый дженерик «Рестасиса» для лечения синдрома сухого глаза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США зарегистрировало первую дженериковую версию препарата «Рестасис» американской компании AbbVie. Лекарство предназначено для лечения синдрома сухого глаза.

Одобрение было выдано компании Viatris, образованной в результате слияния в 2020 году производителя непатентованных лекарств Mylan Pharmaceuticals и Upjohn подразделения Pfizer. «Рестасис» перешел AbbVie благодаря приобретению компании Allergan за 63 млрд долл. в 2020 году. Лекарство получило разрешение на применение в США почти два десятилетия назад.

В 2021 году «Рестасис» принес AbbVie 1,29 млрд долл. выручки. Это на 64% больше, чем в предыдущем году. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году доходы с продаж лекарственного средства составят 655,6 млн долл.

Сухой кератоконъюнктивит, или сухость глаз, — это заболевание, при котором глаза не выделяют достаточное количество слезной жидкости, либо выделяют слезы с неправильной консистенцией. Состояние вызывает дискомфорт в глазах. «Рестасис» является иммуносупрессивным лекарством, которое способствует выделению слез, помогая уменьшить воспаление, связанное с сухостью глаз.

Владимир Заболотских

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