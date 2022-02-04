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FDA одобрило первый дженерик «Рестасиса» для лечения синдрома сухого глаза

Американский регулятор зарегистрировал первый дженерик препарата «Рестасис», предназначенного для лечения синдрома сухого глаза. Одобрение получила компания Viatris.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)  США зарегистрировало первую дженериковую версию препарата «Рестасис» американской компании AbbVie. Лекарство предназначено для лечения синдрома сухого глаза.

Одобрение было выдано компании Viatris, образованной в результате слияния в 2020 году производителя непатентованных лекарств Mylan Pharmaceuticals и Upjohn подразделения Pfizer. «Рестасис» перешел AbbVie благодаря приобретению компании Allergan за 63 млрд долл. в 2020 году. Лекарство получило разрешение на применение в США почти два десятилетия назад.

В 2021 году «Рестасис» принес AbbVie 1,29 млрд долл. выручки. Это на 64% больше, чем в предыдущем году. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году доходы с продаж лекарственного средства составят 655,6 млн долл.

Сухой кератоконъюнктивит, или сухость глаз, — это заболевание, при котором глаза не выделяют достаточное количество слезной жидкости, либо выделяют слезы с неправильной консистенцией. Состояние вызывает дискомфорт в глазах. «Рестасис» является иммуносупрессивным лекарством, которое способствует выделению слез, помогая уменьшить воспаление, связанное с сухостью глаз.

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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4 февраля, 2022 | Просмотров: 105