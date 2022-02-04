MSD ожидает роста выручки в 2022 году благодаря молнупиравиру

Выручка фармацевтической компании MSD (известная в США и Канаде как Merck & Co. – GxP News) в IV квартале 2021 года выросла на 24% до $13,5 млрд. Чистая прибыль составила $3,8 млрд против убытка в $2,1 млрд годом ранее.

Выручка за 2021 год выросла на 17% до $48,7 млрд, чистая прибыль – на 85% до $13 млрд.

Продажи препарата Keytruda выросли на 20% до $17,1 млрд. Продажи вакцины Gardasil для профилактики рака, связанного с вирусом папилломы человека, увеличились на 44% до $5,7 млрд.

Общий объем продаж вакцин вырос до $2,7 млрд по сравнению с $2,2 млрд годом ранее.

Компания ожидает, что выручка в этом году составит от $56,1 до $57,6 млрд, в том числе благодаря продажам росту продаж молнупиравира от $5 до $6 млрд. Между тем, годовая прибыль на акцию, по прогнозам, составит от $7,12 до $7,27.

gxpnews