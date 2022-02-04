Роспотребнадзор заявил о разработке новой методики для определения трех линий «Омикрона»

В НИИ эпидемиологии разработали новую лабораторную методику, которая позволяет определять три линии варианта SARS-CoV-2 «Омикрон». Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени.

В ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий варианта «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2: BA.1, BA.2 и BA.3. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в конце 2021 года специалисты института разработали набор праймеров и зондов для детекции двух мутаций геновариантов «Дельта» и четырех мутаций геноварианта «Омикрон».

Эта панель и стала основой для определения трех линий геноварианта «Омикрон». Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени.

«Новая разработка ученых ЦНИИ эпидемиологии идентифицирует все известные на сегодня линии варианта «Омикрон». При этом при определении одной из ключевых мутаций N501Y для геноварианта «Омикрон» существует возможность дифференциации линий BA.1 и ВА.2 по трем мутациям: del69-70, del143-145 и ins214. Для того чтобы отличать линию BA.1 от BA.3, требуется дополнительная разработка, которая сейчас ведется учеными», — указано в сообщении.

В настоящее время побочные линии штамма «Омикрон» выявляются в десятках стран, в том числе и в России. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант «Омикрон» характеризуется повышенной способностью к заражению.

«По состоянию на сегодняшний день в российскую базу, национальную базу VGARus, загружено 80 875 геномных последовательностей. Из них 8239 загруженных — это геновариант «Омикрон», — сказала главный санитарный врач России Анна Попова, выступая 2 февраля на заседании правительства.

По ее словам, к линии BA.2 относится 253 сиквенса — это 3%, линия BA.3 на территории России не выявлена.

«Подавляющее большинство, которое относится к линии BA.2, было выделено в городе Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан. Почему я делаю на этом акцент? Потому что целый ряд стран говорят о еще более высокой контагиозности этой линии. В Дании она стала доминирующей — 82%, но при этом в Великобритании и Соединенных Штатах доля ее составляет сегодня 8—9%. Мы продолжаем очень пристальное наблюдение за изменениями внутри геноварианта «Омикрон», — отметила Попова.

Ученые из Дании опубликовали препринт результатов исследования, которое установило, что BA.2 продемонстрировал более высокую способность заражать вакцинированных людей. Всемирная организация здравоохранения при этом отмечает, что, по данным из Дании, пока нет никакой разницы в тяжести заболевания при заражении, хотя BA.2 может заменить BA.1 во всем мире.

В целом в стране выявлено 15 287 случаев, вызванных новым подтвержденным геновариантом вируса «Омикрон». Все случаи зарегистрированы практически по всей стране — в 83 субъектах.

По словам Поповой, по клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, на пневмонии — 6,5% и на бессимптомные формы на сегодняшний день — 16%.

«Хочу отметить, что из этого количества не привиты 70% заболевших и 95% не болели этим заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией», — уточнила она.

Елена Сидорова

pharmvestnik