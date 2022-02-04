Генпрокуратура проверит стоимость тестов на COVID-19

Генеральный прокурор поручил проверить обоснованность стоимости лабораторных ПЦР-тестов в лабораториях ЛПУ, включая частные, а также цен на тест-системы в аптеках. Ранее этим вопросом занималась ФАС.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости проведения лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Таким образом надзорный орган отреагировал на сообщения СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций.

«По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что сообщения о резком росте цен на ПЦР-тесты являются поводом обратить на это внимание. «Мы обратим на это внимание, но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию, поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание. Спасибо вам за эту информацию», — сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).

В конце января сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19.

Вопрос обоснованности цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19 поднимался на заседании правительства в июне 2021 года. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что частные лаборатории повышают цены на ПЦР-тесты и увеличивают сроки выдачи результатов. После проверки ФАС сообщила, что нарушений ценообразования частными лабораториями не найдено.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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