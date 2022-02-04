Путин поддержал законопроект о продаже рецептурных лекарств онлайн

Вице-президент «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать и ускорить принятие законопроекта о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. С такой просьбой он выступил на встрече Путина с членами общественной организации «Деловая Россия». Три года назад Буздалин обращался к президенту по этому поводу, но тот счел, что к реализации инициативы отрасль еще не готова. Вице-президент «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать и ускорить принятие законопроекта о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. С такой просьбой он выступил на встрече Путина с членами общественной организации «Деловая Россия». Три года назад Буздалин обращался к президенту по этому поводу, но тот счел, что к реализации инициативы отрасль еще не готова.

Антон Буздалин предложил принять законопроект в ближайшие месяцы. Владимир Путин поддержал эту идею: «Все, что вы сказали, выглядит абсолютно логично, понятно, особенно в условиях пандемии».

Президент высказал пожелание о том, что на бюрократические процедуры не уйдет много времени. «Я надеюсь, что Денис Николаевич [Проценко – главврач больницы в Коммунарке и глава комиссии «Единой России» по здравоохранению] будет это контролировать по линии партии. И с парламентом напрямую на связи. Поэтому не думаю, что при поддержке Дениса Николаевича, Михаила Альбертовича [Мурашко – министра здравоохранения] что-то мы потеряем по дороге. Уверен, что мы сделаем все, о чем сейчас договорились».

Также Буздалин предложил разработать единый федеральный реестр электронных рецептов, чтобы больные могли купить препараты по назначению даже в другом регионе.

Три года назад, в феврале 2019 года, на форуме «Деловой России» Антон Буздалин уже предлагал разрешить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Тогда Путин отвечал, что сначала нужно, чтобы заработала маркировка препаратов и появилась практика работы законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными препаратами (он был подписан весной 2020 года). На прошедшей же в 2022 году встрече Путин отметил, что эксперимент с электронными рецептами развивается и показывает хорошие результаты.

Законопроект, разрешающий дистанционную торговлю лекарствами в формате экспериментального правового режима (ЭПР), был внесен в правительство и к августу 2022 года должен поступить на рассмотрение Госдумы. После его утверждения должна быть разработана и принята программа ЭПР.

«Сбер Еаптека» на 45% принадлежит Сберу, на 45% – Алексею Репику, основному владельцу «Р-Фарма» и председателю «Деловой России», и на 10% – Буздалину. Сеть заняла 19-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2021 года с выручкой в размере 6,5 млрд рублей.