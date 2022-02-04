НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получит 188 млн рублей на КИ назальной вакцины от COVID-19

Правительство РФ выделило НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 187,8 млн рублей на проведение I-II фаз клинических исследований (КИ) назальной вакцины от коронавируса в форме спрея, сообщили в Минздраве РФ. В КИ будут принимать участие взрослые добровольцы. Исследования нацелены на подтверждение безопасности и эффективности назальной вакцины. Правительство РФ выделило НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 187,8 млн рублей на проведение I-II фаз клинических исследований (КИ) назальной вакцины от коронавируса в форме спрея, сообщили в Минздраве РФ. В КИ будут принимать участие взрослые добровольцы. Исследования нацелены на подтверждение безопасности и эффективности назальной вакцины.

Распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточнили в Минздраве. Ранее в ведомстве отмечали, что после завершения испытаний и получения регудостоверения препарат планируется использовать для ревакцинации.

В августе 2021 года директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Спутник V в назальной форме прошел доклинические испытания. Тогда Гинцбург уточнил, что на проведение трех стадий КИ потребуется порядка 400 млн рублей. В октябре Минздрав выдал НИЦЭМ разрешение на проведение КИ препарата. В конце января 2022 года заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова уведомила о старте испытаний вакцины. По ее словам, исследования проводятся на базе четырех медучреждений Москвы и Санкт-Петербурга, в них принимают участие 400 добровольцев.

В октябре 2021 года генеральный директор «Генериума» Даниил Талянский рассказал, что фармкомпания в партнерстве с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи также разработала назальную вакцину на основе Спутника V, но в форме капель, а не спрея. Талянский добавил, что «Генериум» подал заявку на проведение КИ. В декабре Минздрав РФ выдал компании разрешение на II-III фазы КИ вакцины.

Клинические исследования назальных вакцин также ведут англо-шведская AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и индийская Bharat Biotech.

В январе 2022 года Правительство РФ направило НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи из резервного фонда 305,5 млн рублей на проведение I–III фазы КИ вакцины Гам-Ковид-Вак-М (Спутник М) против COVID-19 с участием 1,1 тысячи детей в возрасте от 6 до 11 лет. В настоящее время Спутник М одобрен для иммунизации подростков 12–17 лет.