На оплату труда работников медицинских кол-центров выделит 600 млн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 3 февраля сообщил, что на оплату труда работников консультационных медицинских центров, которых дополнительно нанимают в связи с повышенной нагрузкой на поликлиники из-за резкого роста количества заболевших COVID-19, будет выделено 600 млн рублей. Накануне Минздрав РФ своим приказом установил, что медработники и студенты смогут без разрешительных документов попасть на работу в кол-центры. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 3 февраля сообщил, что на оплату труда работников консультационных медицинских центров, которых дополнительно нанимают в связи с повышенной нагрузкой на поликлиники из-за резкого роста количества заболевших COVID-19, будет выделено 600 млн рублей. Накануне Минздрав РФ своим приказом установил, что медработники и студенты смогут без разрешительных документов попасть на работу в кол-центры.

«За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медучреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей. Тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии», – пояснил Мишустин.

Он добавил, что выделяемые на оплату труда средства позволят дополнительно задействовать не менее 2,5 тысячи специалистов, которые будут консультировать пациентов дистанционно. В материалах к заседанию правительства уточняется, что средства из резервного фонда будут направлены всем регионам, за исключением Москвы.

В конце января 2022 года из-за нехватки кадров в столичных кол-центрах к работе с пациентами было решено привлечь сотрудников московских учреждений культуры. Соответствующее письмо, по данным Vademecum, было разослано в профильные организации Департамента культуры Москвы 19 января. Перед выходом на работу операторам нужно пройти двухдневный курс обучения по внесению данных в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

Изменения в работе кол-центров 2 февраля утвердил и Минздрав РФ. Медицинским регистратором дистанционного консультативного центра по вопросам COVID-19 теперь разрешается работать студентам медвузов, закончившим три курса по специальностям «клиническая медицина», «наука о здоровье и профилактическая медицина», а также получающим среднее медобразование и обучающимся на последних курсах по одной из специальностей группы «клиническая медицина».

Перед трудоустройством они должны пройти краткосрочные курсы переобучения по 36 часов. Обновленный порядок будет действовать до 1 июля 2022 года.