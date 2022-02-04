Shine Technologies с помощью завода в Нидерландах намерена занять 70% рынка изотопов для ядерной медицины

Американская частная компания Shine Medical Technologies объявила о получении финансирования на возведение завода по производству изотопов для ядерной медицины в Вендаме в Нидерландах. Предполагается, что с учетом строящегося с 2019 года завода в Джейнсвилле в США компания обеспечит до 70% поставок медицинского изотопа молибдена-99, который затем используется для производства радиофармпрепаратов, применяемых в 80–85% диагностических процедур для онкологических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Американская частная компания Shine Medical Technologies объявила о получении финансирования на возведение завода по производству изотопов для ядерной медицины в Вендаме в Нидерландах. Предполагается, что с учетом строящегося с 2019 года завода в Джейнсвилле в США компания обеспечит до 70% поставок медицинского изотопа молибдена-99, который затем используется для производства радиофармпрепаратов, применяемых в 80–85% диагностических процедур для онкологических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Инвестпроект Shine получил финансирование от провинции Гронинген и правительства Нидерландов, а также частных и государственных инвесторов Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Fidelity, Deerfield Management Company и Oaktree Capital Management. Строительство завода начнется в 2023 году, а производство изотопов для ядерной медицины – в 2025 году. Помимо молибдена-99, Shine рассматривает производство изотопов йода-131 и ксенона-133.

В компании рассчитывают использовать собственную технологию производства медицинских изотопов с помощью ускорителя – «нейтронного генератора». По расчету Shine, технология позволяет производить изотопы с меньшими отходами, чем применяемые сейчас методы производства в устаревших реакторах с использованием высокообогащенного урана.

В настоящее время Shine возводит завод по производству медицинских изотопов в Джейнсвилле (Висконсин, США), производство на нем должно начаться в 2022 году. Завод должен стать крупнейшим в мире, компания привлекла не менее $96,4 млн инвестиций. С учетом двух предприятий в компании рассчитывают обеспечить до 70% потребности медицинских изотопов в мире.

Проблемы с поставками молибдена-99 на мировом рынке обострились после 2010 года на фоне нестабильной работы устаревших реакторов на основе высокообогащенного урана. Крупнейшими производителями молибдена-99 выступали реакторы BR2 в Бельгии, HFR в Нидерландах, NRU в Канаде, Safari в Южной Африке, LVR-15 в Чехии, MARIA в Польше, OSIRIS во Франции и OPAL в Австралии, а объем рынка оценивается в более чем 600 тысяч кюри в год. Молибден-99 употребляется для производства технеция-99, который используется в 80–85% диагностических процедур для онкологических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивая около 40 млн исследований в год.

В России молибден производят предприятия ГК «Росатом». Крупнейшим из них является НИФХИ им. Л.Я. Карпова, обеспечивающий внутреннюю потребность в технеции-99 в кооперации с ГНЦ ФЭИ им. А.И. Лейпунского. Доля России на мировом рынке молибдена-99 составляет около 1%.

В 2022 году ГК «Росатом» намерена начать строительство новой производственной площадки по выпуску радиофармпрепаратов по стандартам GMP на базе НИФХИ им. Л.Я. Карпова в Обнинске. Площадь завода составит 32 тысячи кв. м, объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд рублей. На предприятии будет производиться широкая номенклатура РФП и активных фармацевтических субстанций, включая продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод представит перспективные РФП на основе лютеция-177, актиния-225 и радия-223. Мощность площадки составит 89 тысяч кюри в год.