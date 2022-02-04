Минздрав разрешил испытания препарата от коронавируса «МИР 19» после регистрации

Минздрав выдал Институту иммунологии ФМБА разрешение на проведение II-III фазы исследования препарата от коронавируса «МИР 19». Испытания планируется завершить в конце 2022 года. Противовирусный препарат зарегистрирован в декабре 2021 года.

В Государственном реестре лекарственных средств появилась информация о разрешении II-III фазы клинического исследования препарата «МИР 19». В реестре указано, что это открытое многоцентровое исследование эффективности и безопасности, при ингаляционном пути введения препарата в терапии инфекции, вызванной коронавирусом.

Испытания пройдут в 11 клинических центрах — пять из них в Москве, три в Санкт-Петербурге. Также лекарство планируется исследовать в Смоленске, Перми и Саратовской области. В испытаниях примут участие 1274 человека. Препарат предназначен для ингаляционного введения в условиях стационара.

Ранее Минздрав уже выдавал разрешение на исследование II фазы препарата «МИР 19». По данным реестра, оно проводится с 14 апреля до 31 декабря 2021 года, но статуса о завершении пока нет.

Препарат разработан Федеральным медико-биологическим агентством. Это противовирусный препарат для терапии COVID-19. Действие основано на применении миРНК, блокирующей определенный участок генома коронавируса, который кодирует важный для репликации вируса фермент.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что препарат предназначен только для использования в стационарах. Для того чтобы «МИР 19» стал доступен в амбулаторных условиях, потребуются дополнительные исследования.

О завершении первой фазы исследований препарата «МИР 19» стало известно в апреле 2021 года, они стартовали еще в конце декабря 2020 года.

Фото: ФМБА

Вероника Догузова

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