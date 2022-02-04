RNC Pharma сообщила о рекордном снижении объема производства лекарств в 2021 году

Суммарный денежный объем производства лекарств в России по итогам 2021 года составил 624,5 млрд руб., а рублевая динамика относительно показателей 2020 года достигла 16,9%. При этом натуральная динамика зафиксирована на рекордно низкой отметке –15,3%.

Общий объем производства лекарств в России достиг минимальных за последние 6 лет значений в 4,13 млрд упаковок, посчитали аналитики RNC Pharma. При этом показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит уже не столь удручающе, здесь по итогам 2021 года динамика зафиксирована на отметке –4,3%, общий объем производства в МЕД достиг 78,3 млрд единиц.

В декабре 2021 года динамика производства относительно декабря 2020 года составила –1,5% в рублях и –8,1% в упаковках. Всего в декабре 2021 года российский фармпром выпустил 0,4 млрд упаковок готовых лекарств на 78,1 млрд руб.

В группе производителей Rx-препаратов по итогам года с точки зрения динамики отгрузок не было равных показателям компании «Медгамал» (филиал «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»). За счет выпуска вакцин для профилактики коронавирусной инфекции («Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт») на собственных и контрактных площадках натуральный объем производства здесь вырос более чем в 83 раза (в упаковках). Второй с точки зрения показателей динамики результат принадлежит ГНЦ «Вектор» (рост в 63 раза) — тоже благодаря производству вакцины.

В группе ОТС-препаратов максимальную динамику показала компания «Пранафарм», которая представляет на рынке только один препарат — «Троксерутин», но его отгрузки выросли по сравнению с 2020 годом в 13 раз. Второй результат с точки зрения прироста демонстрирует «Фармстандарт» (+17%). И здесь помимо «Арбидола» (+38%) выросли отгрузки «Ацетилсалициловой кислоты» (рост в 2,2 раз) и «Пенталгина» (+42%).

Объем производства лекарственных препаратов в России (включая производство иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2016–2021 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (руб., включая НДС)

pharmvestnik