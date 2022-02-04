Привитые российскими вакцинами россияне смогут получить европейский COVID-сертфикат

Европейский COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, смогут получить люди, привитые китайскими и российскими вакцинами. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе рассказал пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд. При этом он отметил, что необходимо будет в любом случае получить дозу одобренной в ЕС вакцины в качестве бустера.

«Ваш вакцинный сертификат всегда показывает последнюю дозу вакцины, которую вы получили. Если последней была доза одобренной EMA вакцины, то ваш вакцинный сертификат будет приниматься», — заявил он.

В остальном, по его словам, правила Еврокомиссии остаются прежними. В частости, все одобренные EMA вакцины должны быть признаны всеми странами-членами, тогда как сторонние вакцины государства Евросоюза могут признавать по своему желанию. Это относится и к одобренными ВОЗ препаратам.

Также Reuters сообщает, что Европейская комиссия предложила внести изменения в правила выдачи вакцинных сертификатов от COVID-19.

Они позволят участникам испытаний вакцин получить сертификаты. Этот шаг последовал за высказанными немецкой BioNTech и испанской Hipra опасениями по поводу трудностей с набором добровольцев для испытаний разработанной ими вакцины против COVID-19. Компании считают, что участники могут столкнуться с ограничениями доступа к общественным местам и в области поездок, что ограничит приток добровольцев.

Сертификаты о вакцинации от COVID-19 требуются во многих странах ЕС для входа в рестораны, спортивные залы или кинотеатры. Они также необходимы для передвижения по странам блока.

Николай Соколов

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