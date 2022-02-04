«Фармаимпэкс» покупает часть сети «Аптечные традиции»

«Фармаимпекс» купил 64 аптеки сети «Аптечные традиции» в городах Центральной России. В «Аптечных традициях» сделку объяснили слишком трудоемким процессом развития сети в разных городах.

Сеть «Аптечные традиции» продает часть своих аптек — 64 точки приобрела компания «Фармаимпекс». Как сообщил Vademecum, сделка была закрыта сегодня. Ее условия не распространяются на родной для сети регион — Курскую область. Там ГК «Аптечные традиции» занимают доминирующую долю рынка.

Владелец сети Дмитрий Руцкой, комментируя сделку, заявил о том, что компания меняет стратегию на принцип «качество вместо количества». По его словам, сейчас развивать сеть сразу в нескольких крупных городах слишком трудоемко и ресурсозатратно. Вырученные от сделки средства пойдут на развитие сети в Ульяновской области — в планах Руцкого открыть порядка ста аптек под брендом «Социалочка».

В «Фармаимпекс» изданию заявили, что давно интересовались возможностью расширения сети на рынке Центральной России, в частности Черноземья.

О выходе «Аптечных традиций» на ульяновский фармрынок стало известно в январе этого года. В этом регионе ГК «Аптечные традиции» будет представлять «Ульяновская областная фармация», зарегистрированная в Ульяновске в августе 2021 года.

В августе 2021 года у московского филиала ГК «Аптечные традиции» появился новый управленец в лице ГК «Неофарм». Тогда в Неофарм заявляли, что соглашение позволит вдохнуть новую жизнь в аптеки «Аптечных традиций», перешедшие под их управление.

Фото: Фото: Игорь Чунусов

Руслан Мавлиханов

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