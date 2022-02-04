Операционная прибыль Novartis за год выросла на 13%

Novartis опубликовала финансовый отчет за прошлый год. Операционная прибыль компании выросла на 13%, а основными драйверами роста стали «Интресто» и «Козэнтикс».

Novartis представила финансовый отчет за 2021 год. Согласно документу, опубликованному на сайте компании, в прошедшем году ее операционная прибыль выросла на 13%, а чистые продажи — на 3%.

Продажи «Интресто» от хронической сердечной недостаточности выросли на 42% и составили 3,5 млрд долл. «Козэнтикс» для лечения псориаза увеличил продажи на 18% и принес 4,7 млрд долл., а «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии — на 47%, препарат заработал компании 1,4 млрд долл. Противораковый препарат «Кискали» продавался на 36% лучше и принес 937 млн долл. Препарат от рассеянного склероза Kesimpta, одобренный FDA в 2020 году, принес компании 372 млн долл.

Подразделение инновационных препаратов, разработавшее вышеперечисленные средства, увеличило продажи на 8%. Подразделение онкологии выросло на 3% за год в стабильной валюте. По словам главы онкологической программы Novartis Сюзанны Шафферт, онкопрепараты составляют 50% портфолио компании и в IV квартале укрепили свои позиции в Китае.

Согласно презентации, которую представители компании показали в ходе онлайн-конференции, Novartis закончит стратегический обзор своего подразделения Sandoz во второй половине этого года. СМИ сообщали, что компания рассчитывает продать Sandoz из-за высокой конкуренции на рынке и падения прибыли. Несмотря на периодически появляющиеся слухи о продаже, производитель ожидает продолжения «стабилизации» финансовых показателей подразделения, которое началось в IV квартале прошлого года.

Отвечая на вопрос о том, потеряла ли Novartis рынок препаратов против COVID-19 в ходе пандемии, генеральный директор компании Вас Нарасимхан рассказал про успехи компании на этом фронте. Он отметил, что Novartis помогает другим производителям вакцин, предоставляя производственные мощности, а также разрабатывает несколько препаратов, в том числе пероральный ингибитор коронавируса ensovibep, который будет способен бороться со всеми вариантами болезни.

Также представители компании рассказали о проблемах с одобрением нового препарата для снижения холестерина Leqvio по всему миру. Как заявил глава Novartis Pharmaceuticals Мари-Франс Чудин, производитель испытывает затруднения с регистрацией препарата в Великобритании, поскольку все институты здравоохранения сосредоточены на борьбе с COVID-19. В США средство было одобрено в конце декабря прошлого года.

Николай Соколов

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