Торги на строительство фармпроизводства в Санкт-Петербурге выиграла компания по вывозу мусора

Компания «ВКонтейнере» единственная подала заявку на участие в торгах, они признаны несостоявшимися. Прием заявок по самому позднему из аукционов завершился 25 января.
Два участка расположены на улице Подбельского, один – на Автомобильной. Участок площадью 5,2 га сдан на 10 лет и 7 месяцев, площадью 2,9 га – на 7 лет и 3 месяца, площадью 1,6 га – на 8 лет и 8 месяцев. За аренду трех участков «ВКонтейнере» должна будет платить 13,3 млн рублей ежегодно.
«ВКонтейнере» на 75% принадлежит Наталье Малковой, на 25% – Светлане Бартовой. Компания специализируется на сборе неопасных отходов и в 2021 году получила госконтракты на ликвидирование несанкционированных свалок на 170,6 млн рублей. «ВКонтейнере» будет отвечать за строительство производственных мощностей, пояснили Vademecum в компании. Их заказчик не раскрывается.
Строительство «объекта фармацевтической промышленности» на самом большом участке должно быть завершено в течение 64 месяцев, по остальным сроки меньше (44 и 52 месяца).
В 2016 году «Биокад» объявил о планах по строительству в 2017–2025 годах в Пушкинском районе нового завода, который должен был стать вторым заводом компании в Санкт-Петербурге. В 2017 году «Биокаду» выделили те самые 9,7 га, ставшие объектом январских торгов. Компания планировала вложить в строительство 3 млрд рублей. Но одновременно «Биокад» взялся строить завод в Москве, заключил СПИК под строительство второй очереди на площадке «Нойдорф» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». В мае 2020 года договоры на аренду участков в Пушкине были расторгнуты, говорится в документации к аукционам. В заводе в Пушкинском районе нет необходимости, пояснил Vademecum гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов.
Рядом с арендованными участками свои заводы построили «Герофарм» и «Активный компонент». В «Герофарме» торги в Санкт-Петербурге не комментируют. «У «Активного компонента» достаточно пока неосвоенной территории в Пушкине, позволяющей расширяться», – сообщил Vademecum президент компании Александр Семенов.
Фото: svs-arta.com.ua