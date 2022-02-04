Торги на строительство фармпроизводства в Санкт-Петербурге выиграла компания по вывозу мусора

Победителем трех аукционов ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» на право аренды участков в Пушкине стало ООО «ВКонтейнере», специализирующееся на ликвидации несанкционированных свалок и вывозе мусора. На этих площадях собирался строить завод «Биокад», но переориентировался на возведение новых площадей в Зеленограде, и договор аренды с компанией был расторгнут в мае 2020 года. Участки общей площадью 9,7 га сданы «ВКонтейнере» на инвестиционных условиях – под строительство фармпроизводства. Компания выступит подрядчиком проекта, его заказчик не раскрывается. Победителем трех аукционов ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» на право аренды участков в Пушкине стало ООО «ВКонтейнере», специализирующееся на ликвидации несанкционированных свалок и вывозе мусора. На этих площадях собирался строить завод «Биокад», но переориентировался на возведение новых площадей в Зеленограде, и договор аренды с компанией был расторгнут в мае 2020 года. Участки общей площадью 9,7 га сданы «ВКонтейнере» на инвестиционных условиях – под строительство фармпроизводства. Компания выступит подрядчиком проекта, его заказчик не раскрывается.

Компания «ВКонтейнере» единственная подала заявку на участие в торгах, они признаны несостоявшимися. Прием заявок по самому позднему из аукционов завершился 25 января.

Два участка расположены на улице Подбельского, один – на Автомобильной. Участок площадью 5,2 га сдан на 10 лет и 7 месяцев, площадью 2,9 га – на 7 лет и 3 месяца, площадью 1,6 га – на 8 лет и 8 месяцев. За аренду трех участков «ВКонтейнере» должна будет платить 13,3 млн рублей ежегодно.

«ВКонтейнере» на 75% принадлежит Наталье Малковой, на 25% – Светлане Бартовой. Компания специализируется на сборе неопасных отходов и в 2021 году получила госконтракты на ликвидирование несанкционированных свалок на 170,6 млн рублей. «ВКонтейнере» будет отвечать за строительство производственных мощностей, пояснили Vademecum в компании. Их заказчик не раскрывается.

Строительство «объекта фармацевтической промышленности» на самом большом участке должно быть завершено в течение 64 месяцев, по остальным сроки меньше (44 и 52 месяца).

В 2016 году «Биокад» объявил о планах по строительству в 2017–2025 годах в Пушкинском районе нового завода, который должен был стать вторым заводом компании в Санкт-Петербурге. В 2017 году «Биокаду» выделили те самые 9,7 га, ставшие объектом январских торгов. Компания планировала вложить в строительство 3 млрд рублей. Но одновременно «Биокад» взялся строить завод в Москве, заключил СПИК под строительство второй очереди на площадке «Нойдорф» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». В мае 2020 года договоры на аренду участков в Пушкине были расторгнуты, говорится в документации к аукционам. В заводе в Пушкинском районе нет необходимости, пояснил Vademecum гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов.

Рядом с арендованными участками свои заводы построили «Герофарм» и «Активный компонент». В «Герофарме» торги в Санкт-Петербурге не комментируют. «У «Активного компонента» достаточно пока неосвоенной территории в Пушкине, позволяющей расширяться», – сообщил Vademecum президент компании Александр Семенов.