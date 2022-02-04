Минздрав нарастил закупки комбинированных вакцин в 2021 году

В 2021 году Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения Минздрава потратил на закупку вакцин в рамках Национального календаря 19,5 млрд руб. Из них на комбинированные вакцины потрачено около 5 млрд руб. В 2020 году на них пришлось чуть больше 431 млн руб.

Вакцины в рамках Национального календаря прививок в 2021 году обошлись государству в 19,5 млрд руб., свидетельствуют данные Headway. Больше всего потрачено на вакцину от гриппа – 13,7 млрд руб. На втором месте по затратам – 3,8 млрд руб. на «Пентаксим», который применяется для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b.

В списке закупленных вакцин сразу по нескольким позициям произошло снижение закупок по сравнению с 2020 годом. Больше всего снизились затраты на вакцину для профилактики кори и паротита от краснухи – на 55,2%, а также вакцину от краснухи – на 54,6%. Более чем на 30% в рублях закуплено препарата для прививки от кори, более чем на 20% – моновацины от паротита и двухкомпонентного препарата от гемофильной инфекции и столбняка.

Снижение закупок по федеральной программе «Вакцинопрофилактика» Препарат Контракты 2020, руб. Контракты 2021, руб. Динамика 2021/2020, % Вакцина для профилактики гриппа инактивированная 14 878 124 612 13 689 556 635 -7,99 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В 505 559 506 460 521 997 -8,91 Вакцина для профилактики кори и паротита 331 687 729 148 399 332 -55,26 Анатоксин дифтерийно-столбнячный 59 972 809 58 432 050 -2,57 Вакцина для профилактики кори 85 770 053 58 314 533 -32,01 Вакцина для профилактики краснухи 112 402 297 51 038 139 -54,59 Вакцина для профилактики туберкулеза 34 063 510 31 806 252 -6,63 Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b+Столбнячный анатоксин 22 000 000 16 880 688 -23,27 Анатоксин столбнячный 9 035 524 8 435 602 -6,64 Вакцина для профилактики паротита 2 526 478 1 914 475 -24,22 Источник: Headway

Снижение закупок моновакцин и двухкомпонентных вакцин компенсировано приобретением комплексных препаратов. Так, на 3,8 млрд руб. Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) закупил пятикомпонентную вакцину «Пентаксим» производства Sanofi, вторичная упаковка и выпускающий контроль качества осуществляется «Нанолек». В 2019 году Минздрав заключил двухлетний контракт на поставку 7,5 млн доз «Пентаксима» на 8,3 млрд руб., поэтому в 2020 году закупок этой вакцины не было.

Рост закупок по федеральной программе «Вакцинопрофилактика» Препарат Контракты 2020, руб. Контракты 2021, руб. Динамика 2021/2020, % Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b 0 3 844 232 776 — Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита 0 809 316 970 — Вакцина для профилактики полиомиелита 66 922 680 265 032 963 296,03 Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка 49 135 642 61 248 716 24,65 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка 23 120 196 30 900 625 33,65 Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии и столбняка 5 514 458 12 967 920 135,16 Анатоксин дифтерийный 161 951 166 746 2,96 Источник: Headway

Также в 2020 году Минздрав не закупал комплексную вакцину для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир» производства НПО «Микроген». Компания зарегистрировала препарат в конце 2019 года.

Более чем на 20% по сравнению с 2020 годом выросли закупки других многокомпонентных вакцин.

Из моновакцин ростом закупок выделяется препарат для профилактики полиомиелита – почти 300%. Вакцина входит в состав только двух многокомпонентных препаратов – «Пентаксим» и «Инфанрикс Гекса» GSK, последняя для Нацкалендаря не закупается. Основной объем прививок от полиомиелита делается моновакциной.

ФЦПиЛО в 2021 году заключил контракты на поставку 6,2 млн доз живой вакцины «Бивак полио» Научного центра им. Чумакова и 509,9 тыс. доз инактивированной «Полимилекс» компании «Нанолек».

Елена Калиновская

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