Минздрав нарастил закупки комбинированных вакцин в 2021 году

В 2021 году Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения Минздрава потратил на закупку вакцин в рамках Национального календаря 19,5 млрд руб. Из них на комбинированные вакцины потрачено около 5 млрд руб. В 2020 году на них пришлось чуть больше 431 млн руб.
Вакцины в рамках Национального календаря прививок в 2021 году обошлись государству в 19,5 млрд руб., свидетельствуют данные Headway. Больше всего потрачено на вакцину от гриппа – 13,7 млрд руб. На втором месте по затратам – 3,8 млрд руб. на «Пентаксим», который применяется для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b.
В списке закупленных вакцин сразу по нескольким позициям произошло снижение закупок по сравнению с 2020 годом. Больше всего снизились затраты на вакцину для профилактики кори и паротита от краснухи – на 55,2%, а также вакцину от краснухи – на 54,6%. Более чем на 30% в рублях закуплено препарата для прививки от кори, более чем на 20% – моновацины от паротита и двухкомпонентного препарата от гемофильной инфекции и столбняка.
|Снижение закупок по федеральной программе «Вакцинопрофилактика»
|Препарат
|Контракты 2020, руб.
|Контракты 2021, руб.
|Динамика 2021/2020, %
|Вакцина для профилактики гриппа инактивированная
|14 878 124 612
|13 689 556 635
|-7,99
|Вакцина для профилактики вирусного гепатита В
|505 559 506
|460 521 997
|-8,91
|Вакцина для профилактики кори и паротита
|331 687 729
|148 399 332
|-55,26
|Анатоксин дифтерийно-столбнячный
|59 972 809
|58 432 050
|-2,57
|Вакцина для профилактики кори
|85 770 053
|58 314 533
|-32,01
|Вакцина для профилактики краснухи
|112 402 297
|51 038 139
|-54,59
|Вакцина для профилактики туберкулеза
|34 063 510
|31 806 252
|-6,63
|Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b+Столбнячный анатоксин
|22 000 000
|16 880 688
|-23,27
|Анатоксин столбнячный
|9 035 524
|8 435 602
|-6,64
|Вакцина для профилактики паротита
|2 526 478
|1 914 475
|-24,22
|Источник: Headway
Снижение закупок моновакцин и двухкомпонентных вакцин компенсировано приобретением комплексных препаратов. Так, на 3,8 млрд руб. Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) закупил пятикомпонентную вакцину «Пентаксим» производства Sanofi, вторичная упаковка и выпускающий контроль качества осуществляется «Нанолек». В 2019 году Минздрав заключил двухлетний контракт на поставку 7,5 млн доз «Пентаксима» на 8,3 млрд руб., поэтому в 2020 году закупок этой вакцины не было.
|Рост закупок по федеральной программе «Вакцинопрофилактика»
|Препарат
|Контракты 2020, руб.
|Контракты 2021, руб.
|Динамика 2021/2020, %
|Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b
|0
|3 844 232 776
|—
|Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита
|0
|809 316 970
|—
|Вакцина для профилактики полиомиелита
|66 922 680
|265 032 963
|296,03
|Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка
|49 135 642
|61 248 716
|24,65
|Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка
|23 120 196
|30 900 625
|33,65
|Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии и столбняка
|5 514 458
|12 967 920
|135,16
|Анатоксин дифтерийный
|161 951
|166 746
|2,96
|Источник: Headway
Также в 2020 году Минздрав не закупал комплексную вакцину для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир» производства НПО «Микроген». Компания зарегистрировала препарат в конце 2019 года.
Более чем на 20% по сравнению с 2020 годом выросли закупки других многокомпонентных вакцин.
Из моновакцин ростом закупок выделяется препарат для профилактики полиомиелита – почти 300%. Вакцина входит в состав только двух многокомпонентных препаратов – «Пентаксим» и «Инфанрикс Гекса» GSK, последняя для Нацкалендаря не закупается. Основной объем прививок от полиомиелита делается моновакциной.
ФЦПиЛО в 2021 году заключил контракты на поставку 6,2 млн доз живой вакцины «Бивак полио» Научного центра им. Чумакова и 509,9 тыс. доз инактивированной «Полимилекс» компании «Нанолек».
Елена Калиновская
pharmvestnik