«Биокад» намерен взыскать 35,4 млн долларов с компании из структуры РФПИ

ЗАО «Биокад» 31 января 2021 года подало исковое заявление в отношении ООО «Вакцина человека» (входит в структуру РФПИ, на 100% принадлежит ООО «РФПИ Управление активами»), следует из картотеки арбитражных дел. Истец требует взыскать с ответчика задолженность в размере 35,4 млн долл. за неисполнение контрактов по трем договорам. Сумму нужно вернуть в рублевом эквиваленте по курсу на дату фактической уплаты. По курсу Центробанка на 4 февраля сумма долга составляет 2,7 млрд руб.

Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 25 марта. Подробности искового заявления не уточняются.

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