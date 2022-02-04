Минздрав зарегистрировал первый российский молнупиравир для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат для лечения коронавируса молнупиравир. Заявку на регистрацию подала компания «Промомед». Препарат входит в 14-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19.

Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат молнупиравир, применяемый при лечении коронавируса. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат зарегистрирован по постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 441. По данным реестра регистационное удостоверение действует до 01.01.2023. Держателем регистрационного удостоверения является «Промомед рус». Все стадии производства буду проходить на заводе «Биохимик» (принадлежит ГК «Промомед»). Препарат зарегистрирован с торговым названием «Эсперавир» и будет выпускаться в капсулах по 200 мг и 400 мг. Количество таблеток по данным реестра варьируется от 10 до 100 таблеток в упаковке. Согласно инструкции, на курс лечения, который составляет пять дней, потребуется от 20 до 40 таблеток, в зависимости от дозировки действующего вещества.

В инструкции к применению «Эсперавира» указано, что применять препарат следует для легкого и среднетяжелого течения COVID-19 у взрослых. Препарат противопоказан до 18 лет.

На сайте компании «Промомед» есть информация о том что «Эсперавир» прошел все стадии клинической апробации. Молнупиравир был изучен в рамках международных мультицентровых клинических исследованиях в России в 2021 году и был включен в последнюю (14-ю) версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19. Ранее «ФВ» писал что «Промомед» подавал документы на молнупиравир давжды, сменив торговое наименование «Омнивир» на «Эсперавир».

Патент на молнупиравир (торговое наименование Lagevrio) принадлежит компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Молнупиравир является пероральным противовирусным препаратом прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса.

В настоящее время еще три российские компании проводят клиническое исследование молнупиравира. Раньше всех планирует закончить испытания «Фармасинтез» – в конце июля текущего года.

Ранее Минздрав выдал компании «Р-фарм» разрешение на обращение в период пандемии молнупиравира, торговое название «Лагеврио».

Вероника Догузова

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