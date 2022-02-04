Sanofi провела ребрендинг и изменила позиционирование своих подразделений

Sanofi поменяла свой логотип и приняла решение изменить позиционирование подразделений. В прошлом году на подобные меры решилась Pfizer.

Французская фармацевтическая компания Sanofi провела ребрендинг, обновив свой логотип. Новый дизайн выложен на сайте производителя.

Новый логотип выполнен в черном цвете и полностью написан нижним регистром. Главный элемент — две фиолетовые точки в начале и конце названия компании. Они «олицетворяют научное путешествие между отправной точкой и финишной чертой — момент озарения, который открывает инновационные решения, влияющие на жизнь людей», — говорится в заявлении Sanofi.

Этот логотип заменит старый, который представлял собой птицу в круге, раскрашенную в синий, розовый и зеленый цвета. Само название фирмы ранее писалось синим и полностью в верхнем регистре.

«Приближаясь к полувековой отметке существования нашей компании, мы осуществили самую важную трансформацию в нашей истории, — заявил генеральный директор Sanofi Пол Хадсон. — В 2019 году мы запустили стратегию «Играй, чтобы выигрывать», которая направлена ​​на применение нашей инновационной платформы для производства лучших в своем классе препаратов и вакцин».

«Наш обновленный бренд станет естественным и важным шагом на этом пути и олицетворяет собой интегрированный подход, с помощью которого компания будет работать для достижения нашей общей цели в преобразовании медицинской практики [в лучшую сторону]», — добавил он.

Предпринятые Sanofi изменения не ограничиваются логотипом. Чем через десять лет после покупки американской биотехнологической компании Genzyme, французский производитель полностью переведет ее под бренд Sanofi. То же самое можно сказать и о гораздо более старом подразделении компании, разрабатывающем вакцины, Sanofi Pasteur. Все другие подразделения компании также теперь будут использовать общий бренд.

Pfizer также предприняла ребрендинг в январе прошлого года. Компания отказалась от своего старого логотипа, который отсылал к форме таблетки в пользу двухцветной синей двойной спирали, напоминающей ДНК. Также компания обновила шрифты и заявила, что будет концентрироваться на научных разработках.

Фото: sanofi.com

Николай Соколов

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