Pfizer обвинила Eli Lilly в спонсировании укравших секреты компании бывших работников

Pfizer заявила, что Eli Lilly финансирует двух бывших сотрудников, укравших коммерческие секреты компании. В 2018 году они основали Regor Therapeutics, которая заключила с Eli Lilly крупный контракт.

Pfizer подала иск в федеральный суд Коннектикута (США), обвинив Eli Lilly в финансировании ушедших из компании работников, укравших ее коммерческие секреты. Об этом сообщает Bloomberg Law. Вскоре после своего ухода, в 2018 году, Сяян Цю и Мин Чжун основали Regor Therapeutics, и в течение нескольких месяцев продвигали терапию для диабета и ожирения, «поразительно похожую» на то, что разрабатывалось в Pfizer, говорится в заявлении.

В иске Pfizer говорится, что Цю и Чжун основали Regor в мае 2018 года — еще до того, как они покинули Pfizer. Цю работал над разработкой новых терапевтических соединений и над тем, как они взаимодействуют с белками в организме. Чжун был директором по клиническому аутсорсингу, работая со сторонними исследователями. Они занимались разработками Pfizer в области лечения диабета и ожирения.

К концу 2017 года сотрудники начали рассылать электронные письма, выражая недовольство Pfizer, и стали планировать создание конкурирующего бизнеса, утверждает компания. Цю отправился в Пекин в начале 2018 года и в конечном итоге получил финансовую поддержку от компании Qilu, базирующейся там. Позже они украли конфиденциальные документы, которые касались не только препратов, в разработке которых участовали, но и исследований других средств, пишет Pfizer.

А уже в декабре 2021 года Regor и Eli Lilly объявили о стратегическом сотрудничестве для разработки новых методов лечения нарушений обмена веществ. Согласно поданному заявлению и пресс-релизу Eli Lilly, Regor получит авансовый платеж в размере до 50 млн долл. и до 1,5 млрд долл. в качестве потенциальных платежей за прохождение определенных этапов разработки, лицензирования и продаж.

Николай Соколов

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