J&J и три дистрибьютора выплатят компенсацию коренным американцам по делу об опиоидном кризисе

J&J и три дистрибьютора опиоидов согласились выплатить 590 млн долл. коренным американцам, наиболее пострадавшим от эпидемии опиоидной зависимости. Всего было подано более тысячи судебных исков от 574 индейских племен.

Производитель препаратов Johnson & Johnson (J&J) и три крупнейших американских дистрибьютора лекарственных средств — McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health — согласились выплатить коренным американцам 590 млн долл. 574 племени и межплеменных объединения индейцев, представляющих около 80% коренного населения США, обвинили фирмы в провоцировании эпидемии опиоидов среди их народа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Коренные американцы оказались в числе наиболее «пострадавших от последствий эпидемии опиоидов», говорится в судебном заявлении. Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что среди представителей их этноса был отмечен самый высокий уровень передозировки опиоидами на душу населения среди всех групп населения в США.

Согласно заключенному соглашению, J&J выплатит 150 млн долл. в течение двух лет, три дистрибьюторские компании — 440 млн долл. в течение семи лет. Поданные судебные иски обвиняют компании-дистрибьюторы в осуществлении недостаточного контроля над своей деятельностью, из-за чего произошла утечка в незаконные каналы огромного количества обезболивающих опиоидных препаратов, вызывающих привыкание. В свою очередь J&J была осуждена за преуменьшение риска развития опиоидной зависимости у пациентов при проведении маркетинговых кампаний. При этом все компании отказались признавать свою вину.

«Данное урегулирование не является признанием юридической ответственности или факта совершения неправомерных действий. Компания продолжит отстаивать свою невиновность во всех судебных делах, по которым не было достигнуто окончательного соглашения», — заявили в J&J.

В июле прошлого года было подписано более крупное соглашение между 48 штатами США и теми же четырьмя компаниями на сумму 26 млрд долл. об урегулировании судебных исков в отношении опиоидного кризиса. Известно, что индейские племена получат денежные средства в более короткие сроки, чем власти штатов.

Владимир Заболотских

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