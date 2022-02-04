Верховный суд подтвердил запрет на вождение машины после приема корвалола

После приема корвалола нельзя садиться за руль. Верховный суд пришел к выводу, что закон запрещает управлять автомобилем в состоянии любого вида опьянения независимо от вызвавшей его причины, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов.

Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, после приема корвалола. В решении указано, что законодательством не установлена предельно допустимая концентрация психотропных веществ в организме человека, а инструкция к препарату предупреждает о возможном влиянии на способность управлять автомобилем.

Согласно материалам дела, сотрудники ГИБДД остановили истца, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения, пишет РИА «Новости». Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества – фенобарбитала из группы барбитуратов – и мужчину лишили прав.

Он обратился в Верховный суд и оспорил пункты порядка освидетельствования, в соответствии с которыми решение об опьянении «вне зависимости от выявленного количества и концентрации психотропного вещества».

Суд отклонил иск. Как указано в решении , «законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов».

В решении уточняется, что для констатации нахождения лица в состоянии опьянения наркотическими или психотропными веществами не установлено предельно допустимых концентраций этих веществ в организме человека.

«Таким образом, употребление любого количества указанных веществ, приводящее к совокупности нарушений физических или психических функций лица, управляющего транспортным средством, по смыслу действующего законодательства позволяет установить состояние опьянения», – указано в документе.

Суд решил, что употребление любого количества указанных веществ, приводящее к совокупности нарушений физических или психических функций лица, управляющего транспортным средством, по смыслу действующего законодательства позволяет установить состояние опьянения.

В решении также указано, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном его влиянии на способность управлять транспортным средством.

На сайте Верховного суда указано, что истец 31 января подал на это решение апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначено на 24 марта 2022 года.

Елена Сидорова

Таисия Кубрина

pharmvestnik