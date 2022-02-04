Минэкономики указало инициаторам проекта о блокировке сайтов продавцов БАД на неучтенные риски

Минэкономразвития готово поддержать законопроект о внесудебной блокировке сайтов продавцов БАД, если его разработчики учтут ряд замечаний и доработают документ. Министерство считает, что при создании документа не анализировались возможные последствия его принятия.

Минэкономразвития России призвало разработчиков проекта о внесудебной блокировке сайтов БАД доработать документ, следует из отзыва министерства (есть в распоряжении «ФВ»).

Что не устроило Минэкономразвития

Среди основных вопросов министерства к документу — отсутствие конкретики ряда положений. Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью его регулирования является борьба с контрафактной, фальсифицированной или незарегистрированной пищевой продукцией. В первую очередь он направлен на БАД, реализуемые посредством дистанционной торговли. При этом предложенные поправки касаются розничной дистанционной продажи всей пищевой продукции, отметило Минэкономразвития.

В министерстве также подчеркнули, что разработчики проекта не представили в пояснительной записке информацию об основных группах лиц, подпадающих под регулирование.

В Минэкономразвития посчитали, что при создании документа не проводился анализ рисков решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий реализации законопроекта. Также в записке не представлена информация о возможных путях администрирования вводимых требований, а также методах контроля (надзора) за их исполнением, посчитали в министерстве.

Кроме того, разработчики не учли сроки принятия нормативных актов такого типа (устанавливающих обязательные требования), следует из отзыва. Должно учитываться необходимое время для разработки и утверждения — срок должен позволять принять сопутствующие проекту нормативные акты за 90 дней до вступления в силу закона. Эта и иные особенности вступления данного проекта в силу не были учтены, считают в Минэкономразвития.

В отзыве присутствует и ряд других, более технических правок. К примеру, часть положений дублирует уже существующее законодательство. Также, согласно отзыву, некоторые пункты как самого законопроекта, так и федеральных законов, на которые он направлен, требуют доработки с учетом необходимости:

1) устранения дублирования положения в части запрета обращения пищевой продукции без проведения процедур оценки соответствия;

2) установления запрета обращения пищевой продукции без проведения оценки соответствия только в отношении той пищевой продукции, в отношении которой законодательством Российской Федерации и (или) правом Союза предусмотрено проведение обязательной оценки соответствия;

3) установления особых положений в части запрета обращения продукции, оценка соблюдения требований к которой осуществляется в форме государственного контроля (надзора);

4) конкретизации положений, допускающих обращение продукции, в части необходимости ее «оценки соответствия» или исключительно «подтверждения соответствия».

«На основании изложенного Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с обозначенными замечаниями», — резюмировало министерство.

В чем суть законопроекта

О том, что депутаты разработали проект по внесудебной блокировке сайтов продавцов запрещенных БАД, стало известно в мае 2021 года. Уже в июне он был внесен в Госдуму. Необходимость проекта аргументировали недостаточной эффективностью законодательной базы для интернет-продавцов, особенно БАД.

Разработкой документа занимались депутаты Александр Петров и Сергей Неверов. Поправки предусматривают возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложения о розничной торговле биологически активными добавками к пище (в том числе дистанционным способом), розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

Законопроект стал предметом споров — это признавали даже его разработчики. Как говорил депутат, член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, инициаторы проекта столкнулись с сопротивлением «недобросовестных маркетплейсов». Несмотря на это, он заявлял, что так или иначе проект будет принят.

Руслан Мавлиханов

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