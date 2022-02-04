В 2021 году на борьбу с COVID-19 ушло почти в два раза больше средств ОМС

Председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова поделилась некоторыми данными о лечении коронавирусной инфекции за счет средств ОМС в 2021 году. Всего на терапию COVID-19 было потрачено 530 млрд рублей, что превышает показатели 2020 года (294,8 млрд рублей) в 1,8 раза. Причем госпитализации по поводу инфекции составили 20% всех стационарных случаев лечения, на них ушло 37% от средств, предусмотренных на круглосуточные стационары.

В интервью «Российской газете» Чернякова уточнила, что в 530 млрд рублей входят деньги как из бюджета ФФОМС, так и из федерального бюджета. Под последним имеется в виду помощь Правительства РФ в оплате счетов за лечение COVID-19 в стационаре, на что из резервного фонда в 2021 году поступило 255 млрд рублей.

На 2022 год, пояснила глава ФФОМС, на эти же цели запланировано (без уточнения, в каком источнике) более 220 млрд рублей, но «по факту развития ситуации с заболеваемостью» сумму будут корректировать. В 2020 году система ОМС потратила 294,8 млрд рублей на 2,1 млн госпитализаций по поводу COVID-19.

Елена Чернякова считает, что в 2020 году пациенты попадали в стационар чаще. «В 2020 году все боялись распространения вируса и не понимали, как с ним бороться, и старались всех сразу госпитализировать, чтобы ограничить контакты и сразу начать лечение. Со временем информации стало больше», – пояснила она. Ранее в фонде говорили, что за первые шесть месяцев 2021 года было произведено 1,5 млн госпитализаций по поводу COVID-19.

Несмотря на то что терапию COVID-19 погрузили в ОМС еще в начале 2020 года, рекомендуемая стоимость лечения одного стационарного случая – 116,2 тысячи рублей – появилась в программе госгарантий только в 2022 году. До этого средней суммой на одну госпитализацию считалась 100–120 тысяч рублей, но она не прописывалась на федеральном уровне и не учитывалась при закладывании годовых трансфертов ОМС регионам, поэтому ФФОМС приходилось периодически изыскивать целевые средства в федеральном бюджете.