Опрос ОНФ: треть россиян с коронавирусной инфекцией в январе не получила бесплатные лекарства

Почти треть россиян с подтвержденным COVID-19 в январе 2022 года не получали бесплатных лекарств, которые полагаются им при амбулаторном лечении. Таковы результаты опроса 29 тысяч человек волонтерами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Средства на обеспечение бесплатными лекарствами в регионах с 2020 года выделяются из резервного фонда Правительства РФ. Потребность в лекарствах возросла в 1,5 раза, но остатков достаточно для ее покрытия, уверяют в Минпромторге. Почти треть россиян с подтвержденным COVID-19 в январе 2022 года не получали бесплатных лекарств, которые полагаются им при амбулаторном лечении. Таковы результаты опроса 29 тысяч человек волонтерами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Средства на обеспечение бесплатными лекарствами в регионах с 2020 года выделяются из резервного фонда Правительства РФ. Потребность в лекарствах возросла в 1,5 раза, но остатков достаточно для ее покрытия, уверяют в Минпромторге.

Хуже всего ситуация с обеспеченностью амбулаторными лекарствами против COVID-19 сложилась в Хабаровском крае (84% опрошенных не получили бесплатные препараты), Новгородской области (78,2%), Нижегородской области (75,9%), Иркутской области (75,7%), Смоленской области (73,8%), Рязанской области (68,6%), Владимирской области (61,4%), Астраханской области (61,1%), Псковской области (60,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге уровень обеспеченности относительно высок: в столице недополучили препараты 29,2% опрошенных, в Северной столице – 38,3%. Лучше дела обстоят в Пензенской области (лекарства не выдали 14,4% опрошенных жителей), Мурманской области (24,4%), Республике Хакасии (36,4%) и Тульской области (32,6%).

Средства на обеспечение лекарствами больных COVID-19, проходящих лечение в амбулаторных условиях, Правительство РФ выделяет из резервного фонда. В 2020 году на эти цели было направлено 7,8 млрд рублей, в 2021 году – по 2,7 млрд рублей в январе и марте, еще 2,46 млрд – в июле, 5,1 млрд – в октябре и 10,9 млрд – в ноябре (всего 23,9 млрд рублей). В 2022 году на препараты, получаемые амбулаторно, было направлено 5 млрд рублей.

Несмотря на выделяемые средства, некоторые регионы в 2021 году жаловались на нехватку препаратов. В сентябре 2021 года министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин объявил, что регион не успевает закупать лекарства для амбулаторных пациентов и будет выдавать их только остронуждающимся. На октябрь как минимум в 21 регионе существовала проблема дефицита препаратов. Минздрав России признавал наличие субъектов с низким запасом лекарств для амбулаторного лечения COVID-19. В Минпромторге нехватку отрицали, указывая на переизбыток запасов по некоторым лекарственным группам.

В Минпромторге «Ведомостям» сообщили, что потребность в лекарствах, применяемых при лечении COVID-19 амбулаторно, выросла за январь 2022 года в 1,5 раза – до 5,2 млн упаковок на 30 января. При этом в регионах осталось 12,2 млн упаковок в остатках, поэтому потребность покрывается на 235%. Меры по увеличению производства лекарств приняты. Как уверяют в ведомстве, в феврале планируется выпустить 18,8 млн упаковок.