Новосибирская «Имбиан Лаб» вложит 400 млн рублей в локализацию диагностических тестов в Москве

Новосибирская компания «Имбиан Лаб», специализирующаяся на разработке и производстве диагностических тест-систем, намерена вложить 400 млн рублей в производство экспресс-тестов, в том числе на коронавирусную инфекцию, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Мощность производства составит 12 млн наборов в месяц. В конце декабря 2021 года компания стала единственным поставщиком 3 млн экспресс-тестов для холдинга «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») на общую сумму 408 млн рублей. Новосибирская компания «Имбиан Лаб», специализирующаяся на разработке и производстве диагностических тест-систем, намерена вложить 400 млн рублей в производство экспресс-тестов, в том числе на коронавирусную инфекцию, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Мощность производства составит 12 млн наборов в месяц. В конце декабря 2021 года компания стала единственным поставщиком 3 млн экспресс-тестов для холдинга «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») на общую сумму 408 млн рублей.

Компания будет выпускать наборы для диагностики инфекционных заболеваний и патологических отклонений в состоянии здоровья человека, включая 15 видов тестов на COVID-19. Преимущественно они будут поставляться на рынок Москвы и регионов, а также на экспорт.

Общая площадь предприятия составит 2,5 тысячи кв. м, половину территории займут «чистые помещения» и лаборатория, производственный участок для исследований, разработок и апробации. Вторая половина будет отведена под маркировку и комплектацию готовой продукции. Ожидается, что производство стартует весной 2022 года.

«Имбиан Лаб» специализируется на разработке и поставках наборов для диагностики иммуноферментным (ИФА), иммунохроматографическим (ИХА) методами, а также методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В портфеле поставщика – экспресс-тесты на антиген и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, медицинские тесты на гепатит С, урогенитальные и TORCH-инфекции под брендом Imbian. Компания занимается разработкой собственных иммуночипов – тест-систем для одновременного выявления в сыворотке и плазме крови человека антител и антигенов к возбудителям различных типов инфекций.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Имбиан Лаб» зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году. Долями по 33,3% владеют Феликс Кацман, Яна Кривенчук и Андрей Марков. Выручка компании в 2020 году составила 147,2 млн рублей, чистая прибыль – 32,68 млн рублей.

История «Имбиан Лаб» восходит к АО «ИмДи» Николая Кривенчука, занимавшемуся разработкой тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний в Новосибирске. У компании есть совместные патенты с ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Совладелец «Имбиан Лаб» Яна Кривенчук – бывший владелец компании «Мед Картель» Алексея Кривенчука, гендиректора «Лаборатории ИмДи».

Сам Алексей Кривенчук выступает бизнес-партнером экс-представителя ГК «Ростех» в Новосибирской области, руководителя ряда предприятий госкорпорации Юрия Зозули. В 2016 году Юрий Зозуля и Алексей Кривенчук учредили в Новосибирске компанию ООО «Инновационные диагностические технологии». В настоящее время Юрий Зозуля владеет долей в 74%, а Алексей Кривенчук – долей в 26% юрлица.

В конце декабря 2021 года холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») без проведения конкурса заключил с компанией «Имбиан Лаб» сразу три контракта на поставку экспресс-тестов на антиген к COVID-19 на общую сумму 408,56 млн рублей – всего 3 млн наборов тестов. Закупки проводились 27 и 29 декабря 2021 года на 214,1 млн рублей, 155,64 млн рублей и 38,91 млн рублей. Стоимость одного теста от новосибирской компании варьируется от 129,7 до 142,67 рубля. Поставки наборов должны были пройти в период с 15 до 31 января 2022 года.