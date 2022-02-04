«Герофарм» и «Активный компонент» готовят совместный проект по производству лекарств

Выпускающий инсулины «Герофарм» и производитель фармсубстанций «Активный компонент» 1 февраля 2022 года зарегистрировали ООО «Согласие», как следует из данных СПАРК-Интерфакс. Компании планируют совместный проект по производству оригинальных препаратов по полному циклу. Выпускающий инсулины «Герофарм» и производитель фармсубстанций «Активный компонент» 1 февраля 2022 года зарегистрировали ООО «Согласие», как следует из данных СПАРК-Интерфакс. Компании планируют совместный проект по производству оригинальных препаратов по полному циклу.

В новой компании у «Активного компонента» – 51%, а у «Герофарма» – 49%. Руководит «Согласием» Александр Семенов, президент «Активного компонента». Основной вид деятельности компании – производство препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

В «Герофарме» Vademecum рассказали, что речь идет о совместном проекте, который «станет синергией компетенций лидеров в разработке и производстве лекарственных препаратов». «Согласие» будет производить оригинальные препараты по полному циклу, но конкретные нозологии не называются.

Пока речь идет об объединении компетенций, но не исключено создание совместного производства, рассказал Vademecum президент «Активного компонента» Александр Семенов: «Активный компонент» обладает компетенциями по производству фармсубстанций, «Герофарм» – по разработке и производству препаратов».

ООО «Согласие» зарегистрировано в Пушкине. Здесь у «Герофарма» и «Активного компонента» расположено производство. «Активный компонент» планировал расширяться: компания намерена вложить 3 млрд рублей в строительство второй очереди в Пушкине, где будут производиться субстанции для онкопрепаратов.

«Герофарм» специализируется на производстве инсулинов – как генно-инженерных человеческих, так и аналоговых. Компания на 98,04% принадлежит семье Родионовых, на 1,96% – Российскому фонду прямых инвестиций. Выручка компании за 2020 год составила 7,9 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 млрд рублей.

«Активный компонент» – российский производитель фармсубстанций. Контрольный пакет компании находится у основателей Александра Семенова и Зиевуддина Ходжаева, доля в 30% – у инвестиционного фонда «Эльбрус Капитал». Выручка «Активного компонента» в 2020 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль – 72,6 млн рублей.

Фото: zen.yandex.ru

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