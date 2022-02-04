В Великобритании одобрили вакцину Novavax против коронавируса

Британский регулятор одобрил применение пятой по счету вакцины от коронавируса в королевстве — Nuvaxovid производства американской компании Novavax, сообщает правительство Британии со ссылкой на Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Препарат «одобрен после тщательного изучения его соответствия стандартам безопасности, качества и эффективности», рассмотрения результатов двух крупных клинических испытаний с участием почти 50 тыс. человек, отметила исполнительный директор MHRA Джун Рейн.

В декабре прошлого года Nuvaxovid уже был рекомендован для применения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцина стала десятым по счету препаратом в перечне одобренных ВОЗ для применения в условиях пандемии. Во время испытаний он показал эффективность до 90,4% против COVID-19.

До этого в Великобритании применялись четыре вакцины — компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и препарат компании Janssen.

gxpnews