Regeneron увеличила доходы за год почти на 90%

Regeneron опубликовала годовой финансовый отчет. За 2021 год компания увеличила доходы на 89%, а за IV квартал — на 104%.

Regeneron опубликовала финансовый отчет за IV квартал прошлого года и весь 2021 год. Ее годовой доход составил почти 16 млрд долл. Это на 89% больше, чем годом ранее. За это время продажи глазных капель «Эйлеа» выросли на 17% и составили 5,8 млрд долл., а продажи «Дупиксента» для лечения экземы — на 53%, до 4,7 млрд долл.

Продажи «Пралуэнта» против атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания выросли на 17% и составили 358 млн долл., а продажи Libtayo против плоскоклеточного рака кожи увеличились на 32% и достигли 348 млн долл.

В IV квартале прошлого года компании также удалось увеличить продажи ряда препаратов. «Дупиксент» принес за этот период на 51% больше доходов, чем за последние три месяца 2020 года, на нем Regeneron заработала 1,77 млрд долл. Продажи «Эйлеа» выросли на 13% и составили 2,45 млрд долл.

Антитела против коронавируса REGEN-COV принесли компании 2,3 млрд долл. за квартал, к концу года компания смогла завершить все поставки американскому правительству, о которых она договаривалась в сентябре. Это помогло ее квартальной выручке вырасти на 104%, дойти до 4,95 млрд долл. и превзойти оценки в 4,51 млрд долл., согласно данным аналитиков из Refinitiv IBES.

В этом январе американский регулятор FDA пересмотрел разрешения на экстренное использование моноклональных антител для лечения COVID-19 от Regeneron и Eli Lilly, поскольку было обнаружено, что препараты вряд ли будут работать против варианта «Омикрон».

Николай Соколов

pharmvestnik