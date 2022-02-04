В ЮАР создали первую в мире вакцину на основе открытых технологий Moderna

Компания из ЮАР Afrigen создала первую в мире мРНК-вакцину на основе открытых технологий Moderna. Препарат еще не прошел даже доклинические исследования. Американская компания отказалась официально делиться технологиями.

Южноафриканская компания Afrigen Biologics разработала мРНК-вакцину от COVID-19 на основе открытых технологий Moderna, сообщает Reuters. Препарат начнет испытываться на людях до конца этого года.

Это первый препарат, созданный на основе технологий широко используемой по всему миру вакцины без помощи и официального одобрения разработчика. Кроме того, это первая мРНК-вакцина, разработанная и произведенная в лабораторных масштабах на африканском континенте.

Всемирная организация здравоохранения в прошлом году собрала консорциум компаний для пилотного проекта по производству вакцин против COVID-19 в бедных странах. ВОЗ пошла на такой шаг, так как лидеры рынка мРНК-вакцин, Pfizer и Moderna, отклонили просьбу организации поделиться своими технологиями и опытом. Они утверждали, что им необходимо полностью контролировать передачу технологий из-за сложности производственного процесса.

В сентябре центр ВОЗ в Кейптауне решил действовать в одиночку и поручил разработку вакцины местной компании Afrigen. Вакцина Moderna была выбрана в качестве образца из-за большого количества общедоступной информации о ней. Также американская компания обещала не преследовать за нарушение ее патентов во время пандемии. Пока неясно, что произойдет после окончания пандемии и попытается ли компания снова задействовать свои патенты.

«Мы начали с последовательности [вакцины] Moderna, потому что она дает, на наш взгляд, лучший исходный материал. Но это не вакцина Moderna, это мРНК-вакцина, разработанная Afrigen, — заявил управляющий директор Afrigen Петро Тербланш. — Мы не копировали Moderna, мы разработали свои собственные процессы, потому что Moderna не дала нам никаких технологий».

Moderna пока никак не прокомментировала эти новости, пишет Reuters.

Николай Соколов

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