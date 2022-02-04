В AIPM сменились председатель и вице-председатель совета директоров ассоциации

C 25 января председателем совета директоров AIPM стала Наталья Колерова, а пост вице-председателя займет Энтони Вонг. Они избраны на два года.

Председателем совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) в России избрана Наталья Колерова — президент группы компаний Novartis в России. Вице-президентом был избран Энтони Вонг — региональный вице-президент AbbVie в России и СНГ. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «ФВ».

Уточняется, что Колерова заняла свой пост с 25 января, а Вонг начнет работу с 25 февраля, когда истекут полномочия действующего вице-председателя.

Колерова возглавила Novartis в сентябре 2019 года, также сохранив за собой занимаемый с 2014 года пост генерального менеджера онкологического бизнеса компании в регионе Россия, Украина и страны СНГ. В совет директоров AIPM она вошла в сентябре 2019 года.

Вонг руководит бизнесом AbbVie в России и СНГ в качестве регионального вице-президента с 2008 года. До этого он возглавлял подразделение патентованных препаратов компании Abbott в России. Вонг является членом совета директоров AIPM более 12 лет, указано в сообщении ассоциации.

До Колеровой с 2020 года пост председателя совета директоров занимала Оксана Монж, которая сейчас является руководителем Глобального Франчайза бизнес-подразделения Sanofi «Общая медицина». Ее заместителем на посту в AIPM был генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев. На этот пост его избирали дважды — в 2018 и 2020 годах.

«Мы приветствуем избрание Натальи Колеровой и Энтони Вонга на ключевые посты в ассоциации как подтверждение приверженности профессиональным задачам и дальнейшей консолидации усилий по вопросам, представляющим приоритетное значение для индустрии, сформулированным при активном участии их предшественников», — прокомментировал исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

Маргарита Грошева

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